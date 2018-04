C’est de plus en plus violent à la Cité-de-la-Santé de Laval

La situation des agressions contre le personnel est alarmante dans l'unité de psychiatrie de la Cité-de-la-Santé de Laval.

Dans un document interne dont TVA Nouvelles a obtenu copie, la direction du département de psychiatrie rapporte 44 agressions en 2016 et 54 agressions en 2017. Plusieurs d’entre elles se sont conclues par des arrêts de travail.

Par rapport à l’année dernière, on signale une hausse de 226% de codes blancs, qui requièrent des mesures d’urgence pour contrôler un usager violent.

Le 1er décembre dernier, un patient psychotique a agressé une psychiatre dans un bureau d'entrevue. «De façon imprévisible, il lui tire les pieds alors qu’elle est assise sur sa chaise dans le bureau. Elle tombe par terre et l’usager tente de l’agresser au cou», peut-on lire dans le document intitulé «Enjeux de sécurité et surcapacité des unités de psychiatrie», préparé par les gestionnaires de l'établissement. Un infirmier a tenté de porter assistance à la psychiatre, mais il a été attaqué à son tour.

«On ne sait plus où mettre les patients»

La direction dénonce par ailleurs le fait que les patients extrêmement désorganisés se retrouvent dans la même unité que des patients plus stables, puisqu'il n'y a pas de soins intensifs en psychiatrie à la Cité de la Santé. «Cette mixité ne favorise pas le rétablissement de ces usagers qui éprouvent de la crainte et qui évitent de circuler sur les unités ou de socialiser», poursuit-on.

«On ne sait plus où mettre les patients», déplore Richard Després, vice-président santé sécurité CSN. Il estime lui aussi qu’il y a de plus en plus de cas psychiatriques, mais que les ressources qui y sont dédiées ne fournissent pas.

L’établissement procède alors par «essais et erreurs». «On place des patients, on essaie de voir si ça fonctionne, on met du personnel non formé», énumère M. Després.

Une façon de faire qui donne lieu à des situations troublantes. Notamment le cas de ce patient qui, après être rentré dans un poste infirmier, a tout cassé. «Tous les écrans ont été fracassés», décrit le porte-parole syndical. Il relate également l’histoire de cette infirmière qui a été battue pendant une nuit, puis de cette «préposée qui s’est fait traîner par la couette de cheveux dans un corridor». Des cas d’agressions sont rapportés tous les jours, «et c’est de plus en plus violent».

Le personnel n’en peut plus de la situation, ce qui engendre un important roulement chez les employés.

«Le risque d’événement grave et/ou de reportage à court terme sur ce sujet nous semble élevé et est à anticiper», conclut, sur une note inquiétante, le document préparé par les gestionnaires de l’hôpital.