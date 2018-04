Faut-il diffuser des vidéos captées par les caméras de surveillance?

Le juge François Huot devra décider s’il permet, ou non, la diffusion des vidéos captées par les caméras de surveillance le soir de la tuerie à la Mosquée de Québec, le 29 janvier 2017.

Vendredi dernier, des experts ont expliqué en cour que ces images ne devraient «jamais être diffusées», car elles pourraient notamment servir à commettre d’autres actes terroristes.

Une experte en psychiatrie transculturelle ainsi qu’un criminologue avaient notamment souligné que ces vidéos, qui selon eux n’ont pas d’intérêt public, pourraient être utilisées par des groupes extrémistes, comme propagande ou outil de recrutement. Elles pourraient également servir d’exemples à des individus qui souhaiteraient recréer des tueries.

La Couronne souhaite empêcher la diffusion de ces images. Tout comme le Centre culturel islamique de Québec qui ne souhaite pas revivre le drame à travers la diffusion de ces vidéos.

Alexandre Bissonnette a plaidé coupable le 28 mars dernier à six chefs d’accusation pour meurtre au premier degré et six autres pour tentative de meurtre. Il est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 150 ans.

Les audiences pour fixer la peine d'Alexandre Bissonnette, qui a plaidé coupable à six chefs d’accusation pour meurtre au premier degré et six autres pour tentative de meurtre, débutent mercredi au palais de justice de Québec.