Hélène Martineau: le mystère persiste, son conjoint toujours suspect

Près d’un an après la disparition en plein jour d’une femme de 48 ans de Saguenay, son conjoint est toujours considéré comme suspect alors qu’il a échoué au détecteur de mensonges et n’a aucun alibi.

Hélène Martineau a été vue vivante pour la dernière fois à son domicile du quartier Arvida, à Saguenay, le 12 avril 2017.

Dans les semaines qui ont suivi la disparition, son conjoint Michel Larouche a échoué au test polygraphique. Il admet également ne pas avoir d’alibi pendant près de trois heures au moment de la disparition de sa conjointe en plein après-midi.

La veille, il avait dormi chez ses parents et dit ne pas avoir vu sa conjointe le jour de sa disparition. M. Larouche n’a jamais été accusé de quoi que ce soit.

Malgré plusieurs recherches, rien n’a permis de retrouver Hélène Martineau.

Depuis, de nombreuses hypothèses ont été avancées pour tenter d’expliquer sa disparition soudaine, dont l’accident, le geste volontaire, l’enlèvement ou le meurtre.

Difficile pour la famille

M. Larouche a effectué de nombreuses sorties médiatiques au cours de la dernière année pour tenter de dissiper les doutes le concernant, répétant sur plusieurs tribunes qu’il n’avait pas tué sa femme.

L’une des filles du couple, Myriam Larouche, a d’ailleurs confié à TVA Nouvelles trouver difficile le fait que son père soit un suspect dans cette affaire.

«L’important, pour nous, ce n’est pas de savoir qui a fait ça, de chercher un coupable. On veut juste savoir ce qui s’est passé. Elle est où, ma mère ?» a-t-elle dit.

De son côté, Michel Larouche compte demeurer silencieux cette semaine alors que le poste de commandement de la SQ sera à Saguenay pour recueillir de nouvelles informations.

«On s’apprête à vivre des jours très difficiles. Je fais encore confiance aux policiers pour résoudre l’affaire. Ce n’est pas moi qui vais la résoudre», a indiqué M. Larouche.

En quête d'indices

Les enquêteurs des crimes contre la personne de la SQ devraient s’installer jeudi au coin du boulevard Saguenay et de la rue Powell pour la première fois depuis le début du mois de juillet dernier.

«On enquête toujours sur une disparition et toutes les hypothèses sont encore sur la table. On va être présents pour recueillir de l’information du public, de la nouvelle information idéalement», indique le porte-parole de la SQ Hugo Fournier.

Les gens qui croient posséder de l’information peuvent contacter les enquêteurs de façon anonyme via la Centrale d’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.

7 dates marquantes

12 avril 2017: Le conjoint d’Hélène Martineau signale sa disparition à la police de Saguenay.

20 avril 2017: Un poste de commandement de la SQ est installé pour la première fois devant la résidence de la disparue.

21 avril 2017: Les policiers de la SQ passent la résidence de la disparue au peigne fin et mènent des expertises sur deux véhicules appartenant à la famille.

24 avril 2017: Un document légal acheminé à TVA Nouvelles par la SQ indique que l’hypothèse du meurtre est désormais évaluée par les enquêteurs des crimes majeurs.

25 mai 2017: Le conjoint d’Hélène Martineau affirme avoir échoué au test du polygraphe.

21 juin 2017: Michel Larouche accorde une entrevue à TVA dans laquelle il affirme notamment ne pas avoir d’alibi pendant près de trois heures le jour de la disparition de sa femme.

31 juillet 2017: M. Larouche écrit sur Facebook avoir découvert «un objet» pouvant permettre de faire avancer l’enquête et écorche les policiers en écrivant qu’il a pu «faire mieux et plus rapidement que les meilleurs enquêteurs de la SQ».