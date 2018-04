Il perd son arme de service en pleine rue

Un policier de Saint-Jean-sur-Richelieu congédié après avoir égaré son arme de service sur le bord d’une rue achalandée ne pourra pas reprendre son emploi, a tranché la cour.

«Il ne s’est aperçu de rien depuis le début de l’après-midi jusqu’à la fin de son quart de travail ; en fait, il n’a rien réalisé avant le lendemain», note le Tribunal d’arbitrage de grief dans le dossier de Simon Roy.

L’affaire s’est déroulée en novembre 2014, alors que Roy était policier temporaire pour la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il avait été embauché un an et demi plus tôt.

Ce jour-là, le policier avait fait une intervention à la suite d’un appel d’urgence pour une potentielle introduction par effraction. À son arrivée, le policier Roy s’était préparé à dégainer.

Près d’une école

À la fin de l’intervention, il a toutefois oublié de refermer son étui. Et quelques heures plus tard, son arme est tombée dans l’herbe lorsqu’il a couru pour arrêter un automobiliste qui tenait un cellulaire au volant.

Cette intersection est particulièrement achalandée puisqu’on y retrouve une école, un restaurant McDonald’s et un arrêt desservant deux trajets d’autobus.

De toute évidence distrait, Simon Roy n’a pas remarqué que son arme n’était plus à son ceinturon. Durant la soirée, il a même exécuté un mandat d’arrestation sans son arme. Et à la fin de son quart de travail, il s’est changé sans remarquer qu’il lui manquait l’arme.

«Ce n’est que le lendemain matin, en constatant une différence dans le poids de son ceinturon que [Roy] se rend compte que son arme ne s’y trouve plus, écrit le Tribunal. Finalement, vers 13 h 45, c’est le plaignant lui-même qui retrouve son arme, toujours chargée, dans la pelouse où il avait couru la veille.»

D’autres erreurs

À la suite de cet événement qui aurait pu avoir de graves conséquences, le Service de police a passé en revue les évaluations du policier.

En un an et demi de service, Roy s’était déjà fait prendre à garer illégalement son véhicule de patrouille. Ses rapports étaient parfois incomplets et il avait déjà effacé une photo qui devait servir de preuve. Ses supérieurs ont aussi noté qu’il ne donnait pas assez de contraventions, qu’il est déjà arrivé en retard au travail et qu’il a déjà fait l’objet d’une plainte pour avoir utilisé son cellulaire au volant.

Point positif pour lui, il a déjà offert d’aider un collègue et il était motivé à être affecté aux postes les moins populaires.

Le Service de police a donc décidé de mettre fin à l’emploi de Roy, qui était alors policier temporaire en période de probation. Un grief a été déposé par le syndicat, mais le Tribunal d’arbitrage a maintenu la décision de l’employeur.