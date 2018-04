La femme du tyran de la Beauce assommée et violée devant son garçon

Le tyran de la Beauce, qui a fait régner un véritable régime de terreur dans sa famille de neuf enfants dans les années 80 et 90, a été reconnu coupable lundi de près d’une cinquantaine de chefs d’accusation, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Michel (nom fictif), l’un des enfants du tyran, a témoigné de ses années d’enfer aux mains de ce père qui l’a torturé physiquement et mentalement.

Il a raconté son calvaire en entrevue avec Jean-François Guérin à l’émission Le 9 Heures, diffusée à LCN.

«C’était notre lot quotidien, on essayait de s’y faire, c’était vraiment difficile pour toute la famille», a lancé la victime.

Agressions physiques, agressions sexuelles, la liste des sévices que le tyran de la Beauce a fait subir à ses enfants est longue.

«On nous a tirés dessus avec une carabine, c’était le quotidien. Le quotidien c’était des bleus, des ecchymoses, un pied cassé, une jambe cassée...»

Le tyran de la Beauce a eu neuf enfants. Selon Michel, sa mère était «aimante» qui a elle-même dû subir les foudres du tyran.

«La plupart des sévices ont été subis par ma mère.»

Violée devant son enfant

Il raconte la scène horrible à laquelle il a assisté alors qu’il avait environ 10 ans.

«Il la traînait de force par les cheveux de la cuisine au salon. Il l’a assommée sur une table pour la rendre inconsciente, pour ensuite la violer sous mes yeux», raconte-t-il.

Malgré l’horreur des faits vécus, Michel avec ses frères et sœurs ont attendu jusqu’en 2015 avant de porter plainte.

«Ce qui m’a moi vraiment confirmé que je devais porter plainte, c’est que j’ai appris que cet homme là faisait encore énormément de mal. Il s’était sauvé au Nouveau-Brunswick, sous un autre nom. Ma demi-sœur m’a appelé pour me dire qu’il la blessait constamment. C’était un appel de détresse. Là j’ai dit que c’en était assez.»

Pour Michel, le fait que son «géniteur» ait été trouvé coupable a été libérateur.

«Nous, on vivait comme dans une prison. J’étais prisonnier de tous ces événements-là. C’était caché. Caché à ma conjointe, à mes enfants, je n’en parlais jamais. C’est très dur de vivre avec ça. Et là, de voir que la Justice a fait en sorte de nous donner raison, ça nous rend beaucoup plus confiants, de voir que c’était la bonne chose à faire».

Dans la salle d’audience quelques minutes avant le verdict, les victimes se tenaient par la main, attentives au jugement rendu. Certains versaient des larmes.

De son côté, le tyran écoutait sans broncher, parfois la tête baissée. Il a jeté un regard autoritaire vers ses victimes avant de quitter le box des accusés.