La police recherche deux suspects de vols sur de parfaits inconnus

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour identifier deux hommes qui ont attaqué de parfaits inconnus dans le but de les détrousser, le mois dernier, à Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Le 14 mars, vers 21h45, les suspects, qui étaient bord d’un véhicule, auraient interpellé un piéton dans le terrain de stationnement d’un centre commercial du boulevard Laurier Est.

Le passager du véhicule serait sorti pour tenter de s’emparer du porte-monnaie de la victime, commettant au passage des voies de fait.

Selon les autorités, les deux mêmes hommes pourraient être reliés à un autre événement similaire survenu à peine 30 minutes plus tard, sur le boulevard Casavant Ouest.

Une piétonne aurait alors été poussée au sol par l’un des suspects, qui lui a ensuite volé son sac à main.

Grâce aux descriptions fournies par les témoins, la Sûreté du Québec a été en mesure de réaliser les portraits-robots des individus recherchés.

Le conducteur du véhicule mesure environ 1,82 mètre (6 pi) et pèse approximativement 77 kg (170 lb). Il a les cheveux foncés et les yeux bruns.

Quant au passager, il mesure plus ou moins 1,60 mètre (5 pi 3 po) et pèse environ 50 kg (110 lb). Il a les cheveux pâles et les yeux bleus. Selon les autorités, il s’exprime en français avec un accent anglophone.

Les deux hommes seraient dans la vingtaine.

Ils se déplaceraient à bord d’un véhicule de marque Dodge Caravan bleu foncé des années 2000.