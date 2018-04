L’accueil de nouveaux arrivants divise les Québécois non seulement dans l’ensemble de la population, mais aussi entre les groupes d’âge et les régions.

Selon les résultats d’un sondage Léger effectué pour la chaîne LCN dans le cadre de l'émission «La Joute» en vue des prochaines élections générales, 44% des Québécois estiment qu’on devait diminuer le seuil d’immigration ou même l’arrêter, tandis que 38% souhaitent la maintenir au niveau actuel et 15% voudraient l’augmenter.

De façon plus détaillée, on retrouve aux deux extrêmes de la question 14% des personnes sondées qui disent carrément non à toute immigration, alors que 5% voudraient l’augmenter de beaucoup.

Groupes d’âge

Toutefois, la perception change en fonction des groupes d’âge. Les personnes sondées de 18 à 34 ans, sont 31% à penser qu’on devrait diminuer le nombre de nouveaux arrivants (dont 4% les stopper complètement). Les répondants jugent à 45 % qu’on devrait maintenir l’immigration aux niveaux actuels et à 20% qu’on devrait la hausser.

À l’opposé, 51% des personnes de 35 à 54 ans voudraient qu’on baisse l’immigration (dont 17% l’arrêter totalement), 33% qu’on la maintienne et 13% qu’on l’augmente.

Par région, celle de Montréal s’oppose au reste du Québec. On estime dans une proportion de 39% à Montréal que l’immigration devrait baisser, à 41% qu’elle devrait être maintenue et à 18% qu’elle devrait être accrue.

Dans le reste du Québec (ce qui ne comprend pas la région de la Capitale nationale), une proportion de 51% des personnes sondées souhaitent qu’on réduise l’immigration, tandis que 34% voudraient qu’elle reste aux niveaux actuels et 11% qu’elle augmente.