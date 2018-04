Le clip de «Despacito» supprimé de YouTube par des hackers

Le clip de Despacito n'est plus. Quelques jours après avoir franchi les cap des 5 milliards de visionnements, la vidéo YouTube la plus écoutée de tous les temps a été supprimée par des hackers.

Despacito n'est pas le seul clip à avoir été compromis, selon The Independent. Il semblerait que de nombreuses vidéos du service VEVO, dont celles de Drake, Selena Gomez, Shakira et Taylor Swift ont aussi été visées.

Les vidéos en question ont vu leur titre, leur description et leur vignette changés avant d'être retirées. Les titres sont devenus «hacked by Prosox and Kuroi’sh», les descriptions, «free Palestine», et les vignettes, des images de la série télévisée espagnole La Casa de Papel.

Capture d'écran

Le hacker Prosox a mentionné sur Twitter qu'il a piraté les vidéos «pour le plaisir» tout en assurant qu'il aimait YouTube.

YouTube et VEVO n'ont toujours pas émis de commentaire sur l'incident, rapporte la BBC.

Véritable phénomène mondial, Despacito est devenu le clip le plus visionné de l'histoire de YouTube le 4 août 2017. Elle est la première vidéo à atteindre le cap des 3, 4 et 5 milliards de visionnement sur la plateforme.

Écrite par Luis Fonsi, Erika Ender et Daddy Yankee, la chanson a aussi été adaptée par plusieurs autres artistes, notamment Justin Bieber.