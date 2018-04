À un peu moins de six mois avant les élections générales au Québec, l’écart s’est resserré entre la CAQ et le Parti libéral, révèle un sondage Léger réalisé pour la chaîne LCN dans le cadre de l'émission «La Joute».

La CAQ domine toujours avec 34% des intentions de vote, mais elle a perdu trois points de pourcentage depuis le dernier sondage Léger en mars, tandis que les libéraux de Philippe Couillard en ont gagné trois et sont maintenant à 29% des intentions de vote. Il s’agit de chiffres après répartition des indécis.

«Il y en a qui croyaient les libéraux battus. Mais, non, ils ne le sont pas», a commenté Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage.

Le PQ, quant à lui, fait du surplace à 21% des intentions de vote, avec un recul de 1% comparativement au sondage de mars. C’est le cas aussi de Québec solidaire qui reste stable à 9% de la faveur des personnes sondées.

Selon M. Léger, la répartition actuelle des intentions de vote, si elle demeurait la même jusqu’aux élections du 1er octobre prochain, se traduirait probablement par un gouvernement minoritaire de la CAQ.

Mais, souligne-t-il, les jeux sont loin d’être faits. «À 5 points d’avance pour la CAQ, tout peut arriver», a-t-il dit.

Des chefs peu populaires

M. Léger se dit surpris d’un phénomène que révèle le sondage: les chefs des partis sont moins populaires que leurs formations.

Ainsi, seulement 16% des personnes sondées estiment que Philippe Couillard fait un bon premier ministre, alors que 11% juge que ce serait le cas pour Jean-François Lisée. M. Legault fait un peu mieux, puisqu’il récolte la faveur de 28% des personnes interrogées.

«C’est catastrophique (pour les chefs). Je n’ai jamais vu ça dans des élections», a affirmé M. Léger.

On peut noter que François Legault divise les électeurs. Par exemple, les hommes lui sont plus favorables que les femmes (34% contre 23%, à savoir s’il ferait un bon premier ministre), les plus âgés le préfèrent davantage que les jeunes (35 % pour les 55 ans et plus contre 18% pour les 18 à 34 ans) et, finalement, les habitants de la région de Québec l’apprécient beaucoup plus que ceux de la région de Montréal (38% contre 24%).

Les enjeux

Relativement aux enjeux de la compagne électorale, les questions reliées à la santé dominent les préoccupations des Québécois.

Au premier rang, on retrouve la baisse des taxes et des impôts (22% des personnes estiment cette question prioritaire), suivie de trois préoccupations relatives à la santé : assurer de meilleurs soins aux personnes âgées (15%), offrir un meilleur accès à un médecin de famille (11%) et diminuer le temps à l’urgence (11%).

Les sondeurs de Léger ont tenté aussi de savoir de quelle façon étaient perçus les politiciens qu’on considère comme la relève.

Véronique Hivon, nommée récemment vice-chef du PQ, arrive en tête des perceptions favorables: 34% des personnes interrogées disent avoir une opinion positive d’elle et 11% négative. Par contre, seulement 44% d’entre elles disent la connaître.

Gabriel Nadeau Dubois, de Québec solidaire, est beaucoup plus connu que Mme Hivon, avec 67% des personnes qui disent savoir qui il est. Toutefois, il provoque des sentiments opposés, puisque 33% des personnes sondées ont une bonne opinion de lui, contre 34% qui en ont une mauvaise.

La candidature de l’ex-journaliste Vincent Marissal pour Québec solidaire, qui a fait beaucoup de bruit récemment, ne semble pas s’être répercutée dans la population. Seulement 35% des personnes disent le connaître, dont 21% ont une opinion négative de lui et 14% une opinion positive.

Ce sondage Léger a été réalisé par internet du 6 avril au 8 avril auprès de 1019 répondants. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur de plus ou moins 3,1%, 19 fois sur 20.

