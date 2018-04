«M. Lapointe, le vrai problème ce n’est pas le pot!»

La légalisation de la marijuana au Canada qui devrait être effective cet été n’a pas fini de faire jaser.

L’ex-sénateur Jean Lapointe qui milite pour la prévention de l’usage de substances psychoactives chez les jeunes a soutenu lundi que Justin Trudeau sera «peut-être responsable» de la mort de quelques personnes en raison de la légalisation de la marijuana.

Selon Richard Martineau qui s’est prononcé dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, M. Lapointe ne s’attaque pas à la bonne cible.

«C’est comme si le 1er juillet prochain (ou une autre date) il va y avoir une nouvelle substance qu’on n’a jamais vue au Québec qui s’appelle la marijuana qui va arriver. Ceux qui veulent fumer fument déjà! Ils font la livraison à domicile! On a accès à toutes les drogues possibles et impossibles», explique le chroniqueur.

Richard Martineau croit que le vrai problème c’est l’alcool.

«Le vrai problème M. Lapointe, c’est l’alcool. L’alcool au volant, les soûlons, les ivrognes, les alcooliques, les mononcles avec les «brandy noses» qui conduisent complètement «paf» et qui pètent la balloune à cinq, six, sept reprises. Le problème, c’est les sentences bonbons qu’on leur donne en prison les week-ends. Les petites tapes sur les doigts. Actuellement ce qui cause des ravages dans la société c’est beaucoup plus l’alcool que le «pot».

À cause de l’alcool, des vies sont détruites, bouleversées, soutient-il.

«Est-ce qu’on va blâmer les épiceries, la SAQ, les gouvernements qui autorisent la vente de l’alcool? Non. »

Selon le chroniqueur, la vente légale de «pot» ne sera pas le paradis, mais au moins l’argent pourra être réinvesti dans les programmes sociaux, et non pas mis dans les poches du crime organisé.