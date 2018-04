Nouveau cœur et nouvelle vie pour un ancien drogué

Un jeune homme de 23 ans, qui vient de recevoir un cœur après avoir détruit le sien en consommant trop de drogues, veut profiter de cette deuxième vie pour aider des toxicomanes à s’en sortir.

«J’ai eu une chance inouïe [...] je vais en prendre soin», assure Joé Lagacé-Maillé, ému, en convalescence dans son lit d’hôpital à l’Institut de cardiologie de Montréal.

«Le Journal de Montréal» l’avait rencontré il y a deux semaines, à la suite de sa vidéo virale publiée sur Facebook, pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la drogue. Joé Lagac-Maillé avait commencé à consommer à 12 ans et pouvait prendre jusqu’à 10 comprimés de méthamphétamine par jour.

Condoléances

Le jeune homme de Barraute, en Abitibi, a hâte de quitter son lit d’hôpital et de rentrer chez lui. Sobre et en meilleure santé, il ne cache pas son désir d’avoir un enfant prochainement avec sa copine.

Aussi, il songe déjà à retourner à l’école pour devenir travailleur de rue et s’engager auprès des jeunes. Il veut continuer son travail de sensibilisation, notamment sur l’importance du don d’organe.

«On s’en va avec nos organes sous la terre», souffle-t-il, alors aussi bien offrir une deuxième chance à quelqu’un.

Éternellement reconnaissant, Joé Lagacé-Maillé offre aussi ses condoléances à la famille qui lui a permis d’avoir une seconde chance.

«Peut-être que s’ils avaient su que c’était moi, ils n’auraient pas voulu aider un ex-drogué», confie-t-il, promettant d’y faire attention.

Deuxième opération

Il était fou de joie, au début de la semaine dernière, quand les médecins lui ont dit qu’un cœur était en route. Il l’a attendu toute la journée et la transplantation s’est finalement déroulée en pleine nuit.

C’était sa deuxième opération à cœur ouvert en quelques jours, car les médecins venaient de lui installer un cœur artificiel, appelé HeartMate, pour lui permettre d’attendre la greffe, qu’il a finalement eue rapidement.

À peine quelques jours après sa greffe, il remarque déjà une différence. Il a plus d’énergie, il respire mieux et il a même recommencé à marcher, ce qu’il ne pouvait plus faire, tellement son cœur était malade.

Des cas fréquents à l’Institut de cardiologie

Une consommation excessive de drogues stimulantes, comme les méthamphétamines, mène régulièrement des toxicomanes à l’Institut de cardiologie de Montréal, selon l’un de ses spécialistes, qui voit les cas les plus sévères.

«Parfois, c’est parce qu’il y a une maladie du cœur sous-jacente qui augmente le risque, [...] ou deuxièmement, la drogue elle-même peut surstimuler le cœur et l’endommager, pouvant mener à des complications très sévères, dont des arythmies ou la mort», dit le cardiologue Mark Liszkowski, spécialiste en insuffisance cardiaque et transplantation.

C’est d’ailleurs le cas de Joé Maillé-Lagacé, dont le cœur n’arrivait pratiquement plus à battre. Le jeune homme avait confié au Journal qu’il pouvait consommer plusieurs comprimés de méthamphétamine par jour et faire jusqu’à trois lignes de cocaïne.

«Solution ultime»

La greffe du cœur reste la «solution ultime» chez certains patients, selon le Dr Liszkowski.

«Heureusement, pour beaucoup de personnes, nous sommes capables de les attraper avant. Avec l’arrêt des drogues et un traitement médical très agressif, nous pouvons aider le cœur à se stabiliser», affirme l’expert.

Par contre, il ajoute que ses patients ne sont jamais «guéris». «C’est difficile à prévoir ce qui se passe après plusieurs années», met-il en garde.

Mais quand le cœur n’arrive pas à s’améliorer malgré les médicaments, la transplantation est nécessaire. C’est d’ailleurs pourquoi Joé Lagacé-Maillé a dû recevoir un nouvel organe assez rapidement.

Son cœur ne récupérait pas, dit le médecin, et ses chances de survie n’étaient que de quelques jours.

Greffes du cœur

44 au cours de l’année 2017

60 personnes en attente en 2017

284 jours était le temps d’attente moyen en 2017

Le donneur le plus âgé avait 69 ans

Source: Transplant Québec