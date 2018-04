Après la controverse entourant la décision de Walmart d’abolir son programme d’intégration au travail, Denis Lévesque a reçu, mardi soir, Chelsea Lawlis, qui est atteinte de déficience intellectuelle, pour mieux comprendre sa réalité.

Depuis janvier, Chelsea fait un stage à temps partiel dans un restaurant où elle s’occupe de la vaisselle et de la préparation des aliments.

«J'aime tout. L'atmosphère, les employés, raconte-t-elle. Ils me traitent comme une employée comme les autres. Et aussi, montrer aux gens, qu'on est capable de travailler.»

Malgré sa différence, la jeune femme de 20 ans qui fréquente une école spécialisée souhaite qu'on la traite avec respect.

«Me faire parler comme une enfant, pour moi, c'est non, dit-elle. On peut me parler en adulte. On est là pour travailler. Juste parce qu'on a une déficience intellectuelle, peu importe le niveau, on est des gens normaux comme vous.»

Selon elle, il est temps que les choses changent et qu’on favorise davantage l’intégration de personnes comme elle dans la société.

«À mon école [...] il y a des cas lourds, mais nous, on est capables de travailler, d'aller à l'école comme les autres, affirme-t-elle. Même si ça nous prend plus de temps, il faut nous donner une chance.»

Elle souhaite ultimement obtenir un DEP en cuisine pour travailler dans le domaine de la restauration plus tard et gagner sa vie.

«Pour nous, il n'y a pas juste les stages dans la vie, indique-t-elle. On veut être des gens comme vous. C'est sûr que c'est plus difficile. La majorité des emplois demandent le secondaire cinq ou plus. Nous, ça nous prend plus de temps, du côté scolaire.»

En vidéo ci-dessus, voyez l’entrevue intégrale de Chelsea Lawlis avec Denis Lévesque.