L’entreprise Erie Meat Products procède au rappel de «rôti de ronde de bœuf cuit assaisonné» de la marque Deli Classic, car ce produit pourrait être contaminé par la bactérie Listeria monocytogenes.

Le produit visé a été vendu au Québec, en Ontario, en Alberta, à Terre-Neuve-et-Labrador et pourrait avoir été distribué dans d’autres provinces.

«Rôti de ronde de bœuf cuit assaisonné» a été mis à la vente sous différents formats et possède la mention «Meilleur avant: 2018AL10 ou 2018AL17». Il est à noter qu’il pourrait avoir été coupé et servi sans étiquette, code et même sous une autre marque.

Les personnes ayant en leur possession ce produit ne doivent pas le consommer. Ils doivent le jeter ou le rapporter en magasin. Les consommateurs qui ne sont pas certains d'avoir acheté le produit doivent se renseigner auprès de leur détaillant.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) précise que «les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade».

L’ACIA souligne que des cas de maladie qui pourraient être associés à la consommation de produit similaire ont été signalés. Toutefois, pour le moment, aucun cas de maladie confirmé associé à la consommation du produit visé par ce rappel n'a été signalé.