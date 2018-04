Rémunération en baisse pour les hauts dirigeants de Québecor

La rémunération de la haute direction de Québecor s’est élevée à 16,3 millions $ l’an dernier, en baisse de près de 25 % par rapport à 2016.

Alors que la plupart des entreprises voient les salaires de leurs dirigeants augmenter d’année en année, Québecor a versé 5,4 millions $ de moins en 2017 qu’en 2016 aux membres de sa direction. Les salaires et autres avantages versés aux hauts dirigeants de la société s’élevaient alors à 21,7 millions $.

Ce n’est pas le président et chef de la direction, Pierre Karl Péladeau, mais bien la dirigeante de Vidéotron, Manon Brouillette, qui a touché la rémunération globale la plus généreuse, à 4,78 millions $, en 2017.

Le montant versé à Mme Brouillette inclut son salaire de base, des primes ainsi que d’autres avantages, et représente une augmentation de 25 % en un an.

M. Péladeau, qui a repris la direction de Québecor en février 2017, a obtenu 2,3 millions $, somme incluant un salaire de base et une prime, mais pas d’actions ou d’options.

Son prédécesseur, Pierre Dion, avait touché 11 millions $ l’année précédente. En 2017, il a reçu une indemnité de départ de 2,4 millions $.

Rappelons que les profits de l’entreprise se sont élevés à 370 millions $ l’an dernier, comparativement à 195 millions $ l’année précédente. Les revenus ont atteint 4 milliards, en hausse de 2,5 %.

Ces données se retrouvent dans la circulaire destinée aux actionnaires, rendue publique mardi. On y apprend aussi que Jean La Couture, président du comité d’audit de Québecor et de Québecor Média inc. depuis 2003, et Pierre Dion, ne solliciteront pas le renouvellement de leur mandat.

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 8 mai.