Sa sœur assassinée par l’ex-copain de Karla Homolka

Une femme ayant subi un choc post-traumatique chronique après que sa petite sœur a été tuée par son ex souhaite donner espoir aux victimes d’actes criminels.

Christine Carretta, 52 ans, lancera demain un livre intitulé Ma sœur sauvagement assassinée, dans lequel elle relate toutes les étapes qu’elle a dû franchir depuis le meurtre survenu il y a 20 ans afin de retrouver une vie presque normale.

Le 10 février 1998, sa sœur cadette Cathy, qui avait 23 ans, a été assassinée par son ancien conjoint Jean-Paul Gerbet. Christine Caretta avait alors 32 ans et sa vie n’a plus jamais été la même.

Pas surprise

Pendant que le Québec se relevait de la crise du verglas, Mme Carretta a dû affronter ce qu’elle redoutait depuis que sa petite sœur lui avait présenté son nouvel amoureux. En seulement trois mois, elle avait été témoin de l’escalade de la violence conjugale et l’assassinat ne l’a pas surprise. Elle avait même mis en garde Cathy que ça pourrait lui arriver.

Lorsqu’elle a appris la nouvelle du meurtre de sa sœur, elle a senti un véritable mal de vivre.

«Je voulais mourir pour aller la rejoindre et pour aller la protéger. Ma tête ne raisonnait plus tellement ma douleur était grande, ça ne s’explique même pas», a évoqué la mère de trois enfants.

Karla Homolka

Pendant des années, Mme Carretta ne vivait plus, elle survivait. Alors que le meurtrier était détenu dans un établissement situé à quelques rues de son domicile, elle craignait le moment où il lui serait permis de sortir puisqu’elle avait témoigné contre lui.

Puis un jour, alors qu’elle était au travail, elle a reçu un appel des services correctionnels l’informant que le meurtrier de sa sœur entretenait une relation amoureuse avec la célèbre Karla Homolka, la complice du tueur en série Paul Bernardo. Les deux tourtereaux s’étaient rencontrés à la bibliothèque de la prison de Sainte-Anne-des-Plaines, alors que Mme Homolka s’y rendait pendant des travaux à l’intérieur du pénitencier.

«Je me suis effondrée par terre, c’était un cauchemar. Je me suis dit que c’était pire qu’un film. Je pensais que j’allais mourir tellement que mon cœur n’était plus capable d’en prendre», s’est rappelé Mme Carretta.

Choc post-traumatique

Vingt ans après avoir perdu celle qu’elle chérissait tant, Mme Carretta sait maintenant qu’elle est une victime. Mais ça lui a pris du temps à l’accepter.

Il y a cinq ans, le docteur Alain Brunet, psychologue, chercheur et professeur titulaire en psychiatrie à l’Université McGill, a découvert qu’elle souffrait d’un choc post-traumatique chronique. Elle peut maintenant regarder en avant.