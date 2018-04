Services de télécom-télévision: Bell enregistre le plus de plaintes

Le nombre de plaintes enregistrées au pays par la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) a tellement augmenté d’août à janvier dernier que des retards sont à prévoir pour leur traitement.

L’institution fédérale a précisé mardi que les doléances ont bondi de 73 % durant cette période par rapport à la même époque un an plus tôt pour les services de sans-fil, de téléphonie, de télévision et d’internet.

«Nous n’avions pas prévu cette forte augmentation de notre charge de travail. Notre processus de traitement des plaintes des clients connaît donc un certain retard à l’étape de l’enquête. Nous faisons cependant tout notre possible pour augmenter les ressources disponibles et revenir à nos délais normaux de service à la clientèle», a mentionné le commissaire de la CPRST, Howard Maker, par communiqué.

En raison de cette affluence, 10 % des 6 849 plaintes reçues n’ont pas pu être traitées durant cette période.

Il faut toutefois noter que la CPRST a reçu 846 plaintes relatives aux services de télévision, un secteur qu’elle ne couvrait pas avant le 1er septembre dernier.

Bonnet d’âne à Bell

Bell est demeurée l’entreprise de télécommunications la plus visée par le nombre de plaintes.

«Quelque 2 275 plaintes de clients ont été déposées contre elle, soit trois fois plus que contre Rogers, qui arrive au deuxième rang avec 707 plaintes», a souligné la CPRST.

La non-divulgation ou l’inexactitude de renseignements sur les conditions de prestation d’un service reste le motif de plainte le plus fréquent. Et c’est de loin la contrariété la plus répandue dans le domaine du sans-fil. Pour les services de télévision et de téléphonie, les frais inexacts sont en tête, tandis que la qualité du service préoccupe davantage les clients de services internet.