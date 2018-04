Signes religieux: Marissal se rallie au «compromis», assure Massé

Malgré ses convictions personnelles aux antipodes de Québec solidaire sur la question, Vincent Marissal défendra l’interdiction des signes religieux chez les policiers, affirme Manon Massé.

«M. Marissal l'a dit, qu'il défend tout à fait ce nécessaire compromis politique au Québec si on veut être capable de tourner la page. Alors, ce que lui ressent personnellement quand il dit ’’moi, ça ne me dérangerait pas’’ versus le positionnement politique nécessaire pour faire avancer et tourner la page de ce débat-là, c'est deux choses. Et M. Marissal est totalement en phase avec la position de Québec solidaire», estime Manon Massé

La semaine dernière, le candidat de QS dans Rosemont affirmait sur les ondes de Radio X que la présence de signes religieux ne remet pas en question l’impartialité d’un policier. «Il n’y a rien qui dit que tu n’es pas neutre parce que tu as un turban», affirmait Vincent Marissal.

Pourtant, Québec solidaire souhaite interdire aux employés de l’État en situation de coercition, comme les policiers et les juges, d’afficher leurs convictions religieuses, tel que le recommandait la commission Bouchard-Taylor.

Candidate contre le visage découvert

Pour sa part, une autre candidate de QS dans Mont-Royal-Outremont, Ève Torres, a participé à une contestation de la loi 62 visant à empêcher l’État d’interdire le visage couvert dans les transactions entre la fonction publique et les citoyens lorsqu’elle était porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens.

Mais Manon Massé assure qu’Ève Torres s’en remet elle aussi à la position de Québec solidaire sur les signes religieux. «Mme Torres aussi considère clairement que, dans le débat politique actuel, Bouchard-Taylor, c'est le compromis. On parle d'un compromis, martèle la porte-parole. Et c'est vrai pour plusieurs acteurs à Québec solidaire. Mais notre position, elle la défend.»

Cette position de QS permettra «de tourner la page et d'aller sur d'autres enjeux de fond, comme nos ressources naturelles, comme l'éducation, comme la santé», ajoute Manon Massé.

«Bouchard-Taylor, c'est le minimum, c'est le compromis, et on veut y arriver le plus rapidement possible pour passer à un autre appel», dit-elle.