Tous unis derrière les Broncos

Des gestes de solidarité sont posés dans différents endroits dans le monde à la suite du tragique accident qui a décimé une équipe de hockey junior de la Saskatchewan.

L’un d’entre eux consiste à déposer des bâtons de hockey devant les portes pour rendre hommage aux joueurs des Broncos qui ont perdu la vie. Ces gestes proviennent du Québec, mais aussi de la France, de l'Irak – par les soldats canadiens –, et même de l'Australie.

Des dizaines de milliers de personnes ont voulu aider. La campagne Go Fund Me, qui vise à amasser des fonds pour les Broncos, est la plus populaire de l'histoire au Canada. En fin d'après-midi mardi, plus de 7,5 millions de dollars avaient été amassés.

À Humboldt, domicile des Broncos, les élèves sont retournés à l'école: 50 conseillers et 90 employés de soutien étaient sur place pour accompagner les jeunes.

«Erreur inacceptable»

Par ailleurs, de nombreuses questions demeurent après l'erreur du coroner dans l'identification de deux hockeyeurs. Les familles Labelle et Tobin, qui ont été directement touchées, ont dit vouloir vivre leur deuil ensemble et se concentrer sur les jeunes toujours en vie.

«C'est une erreur inacceptable. C'est un manque de rigueur incroyable», estime le policier à la retraite Jean-François Brochu. Celui-ci a participé à l'identification des victimes lors des drames d'Haïti, de Lac-Mégantic et de l'Isle-Verte. Selon lui, les justifications du bureau du coroner ne tiennent pas la route.

«La distance, par exemple, de la résidence d'un des défunts, ce n'est pas une excuse en 2018 avec la numérisation, avec la communication, avec les différents corps policiers. Et également, on devait... on était pressés par le temps. Ce n'est pas une excuse. On n'a pas de pression pour donner une identification quand on n'en est pas à 100% satisfait», plaide-t-il.

Jusqu'à maintenant, la GRC n'a dévoilé aucun détail sur les causes et les circonstances de l'accident.

-D’après un reportage de Bénédicte Lebel