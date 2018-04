Trop cher, le prolongement de la ligne bleue?

Au lendemain de l’annonce officielle du prolongement de la ligne bleue, à Montréal, l’urbaniste et fondateur de Projet Montréal, Richard Bergeron, se questionne quant aux coûts prévus pour la réalisation du projet.

Les plans dévoilés hier prévoient la construction de cinq nouvelles stations à l’est de la station Saint-Michel jusqu’à Anjou, un trajet d’un peu moins de 6 km, pour un budget de près de 4 milliards $.

«On est sur le plat, on est pratiquement en ligne droite et on arrive à 672 millions $ du kilomètre; 3,9 milliards $. Tout ce que je demande, c’est des explications. Qu’on nous explique pourquoi on arrive à un prix aussi élevé pour ce prolongement d’à peine 5,8 km de long avec cinq stations qui, à priori, ne pose pas de difficulté technique particulière», affirme Richard Bergeron.

L’urbaniste compare ce projet à celui du prolongement du métro de la ligne orange vers Laval qui a coûté 800 millions $ pour la construction de quatre nouvelles stations en plus d’apporter des changements importants à la station Henri-Bourassa. Le nouveau tronçon devait aussi passer sous la rivière des Prairies.

Richard Bergeron estime que le prolongement de la ligne bleue ne devrait pas coûter davantage que 250 millions $ par station, pour un total d’environ 1,5 milliard $.