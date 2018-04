C’est confirmé: le groupe U2 s’installe à Laval en vue de sa prochaine tournée.

Le célèbre quatuor irlandais va répéter à la Place Bell pour les deux prochaines semaines dans le but de mettre la touche finale à son spectacle à grand déploiement. Au programme, des tests d’éclairage, d’effets spéciaux et visuels, ainsi que les enchaînements et la mise en scène.

Les membres de la formation rock, dont certains ont été vus par la journaliste de TVA Nouvelles et quelques admirateurs, prendront congé au moins jeudi et vendredi en raison de la tenue d’un match de hockey, vendredi soir.

Il faudra se déplacer au Ritz Carleton pour espérer les apercevoir, bien que le chanteur Bono préfère de son côté se rendre chez son bon ami Guy Laliberté.

U2 amorcera sa tournée eXPERIENCE + iNNONCENCE 2018 à compter du 2 mai prochain aux États-Unis. Cette série de spectacles débutera à Tulsa, en Oklahoma.

La bande à Bono se produira à Montréal les 5 et 6 juin prochain, deux représentations qui affichent déjà complets.