Le projet d'une Québécoise d’aller voir Céline Dion à Las Vegas a tourné court après l’annulation des spectacles de la chanteuse québécoise, mais surtout, après le vol de son passeport.

La résidente de Saguenay Josée Tremblay est une grande admiratrice de Céline Dion. Pour le 50e anniversaire de la chanteuse, elle comptait se rendre au Nevada pour la voir sur scènes. Comble de malchance, avant son départ, la vedette annule ses spectacles en raison de problèmes à l’oreille.

Mme Tremblay décide tout de même de prendre l’avion pour se rendre sous le chaud soleil du Nevada avec deux amies.

«Elle a le droit d'être malade, ça n'a pas du tout changé notre amour et notre admiration pour elle, a raconté Mme Tremblay, en entrevue avec Denis Lévesque. Alors on s'est dit qu'on allait planifier autre chose. On ne change pas nos plans, on va faire tout ce qui était prévu, on va se trouver d'autres activités. On partait quand même motivées.»

Première journée à Las Vegas : les trois complices décident donc d’aller jouer au casino. Comme le coffre-fort de la chambre d’hôtel est défectueux, la Saguenéenne glisse son passeport dans son sac à dos.

Main chanceuse

Avec sa main chanceuse, Mme Tremblay gagne près de 90 dollars. Elle part réclamer son argent au guichet, mais oublie de ramasser son sac, laissé par terre.

«Ça n'a pas été long, mais le temps de revenir, il n'y avait plus rien», dit-elle.

Envolés, son passeport, ses pièces d’identité, ses cartes de crédit, son argent comptant.

Après six heures d’attente au commissariat, elle réussit à obtenir un rapport de police pour le vol de son sac, première étape pour qu’elle puisse en réclamer un nouveau.

Les autorités canadiennes lui demandent ensuite de se rendre à Los Angeles.

«Mais je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de cartes de crédit, je n'ai plus rien!, lance-t-elle. Et on me demande de me rendre là-bas, en avion ou en autobus. Mais personne ne peut nous prendre. On n'a pas d'identité, on est des touristes!»

Long retour

Elle décide donc de rester à Las Vegas le temps de trouver une solution, comme son hôtel y est déjà payé. Une compagnie d’autobus accepte de l’embarquer pour un voyage en direction du Québec, même si elle n’a pas de passeport.

Commence alors un long voyage de 74 heures au cours duquel elle traversera 10 États.

Mme Tremblay débarque de l’autobus au dernier arrêt avant les douanes. Son fils, parti de Chicoutimi, la rejoint à Plattsburgh avec son certificat de naissance original.

«Le monsieur a été très compréhensif. J'avais mon rapport de police, pour prouver que mon passeport avait été volé. Alors ça a été facile. Et quand les quatre roues ont roulé au Québec, je peux vous dire que j'étais vraiment soulagée.»