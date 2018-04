Vente d’alcool: un organisme demande que le sexisme soit illégal

Le Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques somme le gouvernement de rendre illégale l’utilisation du «sexisme et de l’exploitation sexuelle» pour vendre de l’alcool au Québec.

C’est une des demandes principales de l’organisme, qui sera entendu mardi en commission parlementaire, dans le cadre de l’étude du projet de loi qui vise notamment à moderniser certaines dispositions législatives liées à l’alcool.

Selon le conseil, les lois actuelles contiennent de «graves lacunes» et ne permettent pas d’enrayer l’utilisation du sexisme pour vendre de l’alcool, ce qui est une «véritable aberration».

«Tite-Pute»

Dans son mémoire, le Conseil donne l’exemple de la microbrasserie «Le Corsaire», qui commercialise des bières appelées «Tite-Pute» ou «La Blonde facile», et qui utilise l’image d’une femme dans une cage pour vendre la bière «La Perruche».

Quant aux commerçants, l’organisme donne l’exemple du Dépanneur du Lac, qui, à l’achat d’une caisse de 24 bouteilles de bière, offre chaque année, à l’ouverture de la saison de la chasse, un calendrier illustré de photos de femmes nues.

Le Conseil critique également qu’une «pléthore de bars rivalise d’imagination en matière de sexisme et d’exploitation du corps de la femme», par exemple, en utilisant des photos osées sur leurs pages Facebook pour attirer des clients.

Suspension du permis

«L’alcool n’est pas un produit comme un autre et [il faut] interdire formellement tout ce qui contribue à le banaliser», explique le Conseil dans son mémoire.

L’organisme aimerait d’ailleurs qu’il soit plus simple pour la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) de suspendre, voire d’abroger, le permis d’alcool d’un commerçant, alors qu’il faut présentement «passer par d’interminables procédures» pour le faire, déplore le Conseil.

Le Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques est un organisme d'autoréglementation qui a pour mandat de voir à l'application du code d'éthique dont se sont dotés la Société des alcools du Québec et des producteurs de boissons alcooliques et auquel ont adhéré les associations de restaurateurs, de chaînes de restaurants, de propriétaires de bars, tavernes et brasseries.