Action collective autorisée contre le bruit des avions à Montréal

Le bruit des avions fait partie du quotidien de milliers de résidants du nord de l'île de Montréal. Certains en ont eu assez et ont décidé de se tourner vers les tribunaux, leur action collective venant d’être autorisée.

Des démarches pour un tel recours ont été tentées il y a 20 ans, en vain. Un juge a toutefois récemment reconnu la cause et a autorisé une action collective contre l'aéroport Montréal-Trudeau, Nav Canada et le ministère fédéral des Transports.

«C'est un jugement important qui peut faire jurisprudence. Le fait qu'un très grand aéroport fédéral comme celui de l'aéroport Trudeau ait été considéré comme étant source de bruit éventuellement fautif pour les voisins, c'est quelque chose de tout à fait nouveau», explique Me Gérard Samet, avocat du groupe de citoyens.

Le juriste n'est toutefois pas en mesure de chiffrer les dommages réclamés. Le montant qui pourrait s’avérer considérable puisque tous les résidents d'Ahuntsic-Cartierville, Ville Saint-Laurent, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ainsi que Ville Mont-Royal pourraient être éligibles.

Neuf stations pour mesurer le bruit des avions ont été installées sur le territoire montréalais. Le collectif de citoyens a aussi demandé à l'Institut de la santé publique de documenter la situation.

L'aéroport de Montréal n'a pas voulu réagir, les responsables procédant actuellement à une évaluation des actions à prendre pour la suite des choses.

Selon des avocats spécialisés dans le domaine, on pourrait faire appel de cette autorisation, mais les chances de succès sont plutôt minces.