Benjamin Gratton, fils de Patricia Paquin et Mathieu Gratton, compte plus de 54 000 abonnés sur sa page Facebook «Le monde de Benjamin», lancée il y a un an. Il se sert maintenant de sa tribune pour sensibiliser les internautes à son mode de vie.

C’est son père qui a eu l’idée de mettre une première vidéo sur le web en mars 2017, un projet qui n’a cessé de prendre de l’ampleur.

Mathieu et Benjamin continuent depuis à collaborer et à produire du contenu sur la page. «Il met la lumière sur la cause et on travaille très bien ensemble», a expliqué Mathieu Gratton, en entrevue avec Denis Lévesque.

«C’est le meilleur des deux mondes de travailler avec son enfant. Ça me permet de l’aider à développer son autonomie aussi», ajoute-t-il.

Parler de l’importance du «répit»

Mathieu Gratton précise que l’objectif premier des capsules demeure de parler du «répit» : un congé bien souvent salvateur pour les parents d’enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

«Des fois, t’as l’impression de quémander des vacances pour des gens que tu ne connais pas. Ça peut être mal vu, mais le burnout familial ça existe!»

«Ça peut être un 24 heures dans l’année d’un couple [...] Ça arrive à certains de se dire que la meilleure manière d’avoir un répit c’est de se séparer et de s’occuper de l’enfant en garde partagée.»

Pour faire des dons à la Fondation de l’autisme, vous pouvez texter «BENJAMIN» au 45678.