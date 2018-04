Du répit pour des parents d’enfants handicapés

Grâce à un généreux papa, la Maison des petites Lucioles ouvrira une deuxième demeure à Québec pour offrir du repos aux parents d’enfants handicapés de 12 à 21 ans.

La Maison des petites Lucioles, sur l’avenue de la Ronde, à Québec accueille depuis 2008 les enfants de 0 à 12 ans dont les parents ont besoin de répit. À compter d’octobre, la maison Thomas-Boucher, située à deux coins de rue, ouvrira ses portes à leurs aînés de 12 à 21 ans.

Éric Boucher profite des services de l’organisme depuis quatre ans pour son fils Thomas qui souffre de déficience intellectuelle. «Thomas a 10 ans et moi et sa mère avons commencé à penser à l’après Lucioles. Nous avons constaté le peu de ressources. C’est pour cette raison que j’ai décidé de m’impliquer dans le projet d’une deuxième maison. C’est un certain héritage pour mon fils et si ça aide d’autres familles, j’en suis très heureux», explique le donateur.

L’entrepreneur en construction commerciale et industrielle a alors fait l’acquisition d’une maison et a procédé à une partie de son adaptation. Il n’a toutefois pas voulu chiffrer sa contribution.

«C’est un cadeau inespéré et ça tombe l’année de notre 10e anniversaire. Nos ressources financières ne nous permettaient de réaliser ce projet», a lancé la directrice de la Maison Nicole Ouellet.

«Thomas vient à la Maison lors des congés scolaires et l’été. Il est toujours bien heureux de venir ici. C’est vraiment un besoin essentiel pour les parents puisque les enfants comme Thomas demandent beaucoup d’attention», a ajouté son père.

Impact

«Je ne sais pas où j’en serais aujourd’hui sans la Maison», a raconté Bruno Coulombe, qui élève deux adolescents au centre-ville de Québec. Son garçon, Sébastien, qui souffre d’un retard de développement physique et mental, fréquente l’endroit depuis 2009. Mais à 13 ans, il devenait trop vieux.

«J’ai envisagé de déménager à Cap-Rouge, parce me rapprocher de ressources qui pourraient s’occuper d’un garçon de son âge, même si elles n’offraient pas un service aussi complet. C’est extraordinaire ce qui arrive maintenant», a expliqué l’homme dont le métier l’oblige à faire parfois des voyages hors du pays. «Je ne pourrais pas faire mon travail sans eux. Je peux partir la conscience tranquille, ils l’on même déjà accompagné à l’hôpital.»

«Pour beaucoup de nos parents, c’est un service essentiel qui leur permet de prendre une pause, a dit la directrice. Ce qui nous rend uniques c’est que nous sommes ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des parents nous appellent en pleurs parce qu’ils n’ont pas dormi depuis trois jours et demandent de garder leur enfant une nuit. On fait du sur mesure, du répit d’urgence. Des familles nous disent qu’ils ne seraient plus ensemble si ce n’était pas de nous. Une personne m’a dit dernièrement que cela faisait cinq ans qu’elle n’était pas allée au restaurant avec son conjoint.»

L’enjeu du financement

La Maison des petites Lucioles a un budget de 750 000 $ annuellement. Elle emploie 25 intervenantes spécialisées et donne actuellement des services à 70 enfants. «Nous sommes toujours à la recherche de financement. C’est notre défi quotidien», rappelle la directrice.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a contribué pour 64 000$ à la nouvelle maison. Sur place sa présidente, Diane Francoeur, a précisé que la Fondation de la FMSQ a jusqu’ici versé 280 000 $ à la Maison.

La Fondation Maurice-Tanguay meublera la nouvelle maison, tandis que la Fondation Saison Nouvelle offre 15 000$ pour l’aménagement extérieur.