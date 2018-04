Hydropothecary, producteur privilégié de la SAQ pour cinq ans

Hydropothecary, le plus important producteur de cannabis au Québec aura un statut de producteur privilégié de la SAQ pour les cinq prochaines années et lui fournira environ 200 000 kg de pot.

Le producteur a révélé ce matin les détails de son contrat avec la SAQ afin d’approvisionner sa future filiale, la Société québécoise de cannabis (SQDC). Une lettre d’intention avait déjà été signée et annoncée en février.

«Le contrat précise que nous sommes le producteur préféré de la SAQ, a expliqué au «Journal de Montréal» son PDG Sebastien St-Louis. Et nous sommes les seuls à avoir une entente de cinq ans.» Une option de prolongation pour la sixième année est aussi inscrite au contrat.

Hydropothecary fournira donc 20 000 kg de cannabis la première année puis 35 000 kg pour la suivante et 45 000 kg pour la troisième année. Pour les quatrième et cinquième années, elle prévoit des quantités de 49 000 kg et 54 000 kg, mais les volumes seront déterminés en fonction des ventes les années précédentes.

La SAQ peut rompre l’entente dans certaines circonstances. Hydropothecary estime que ce contrat lui garantit des revenus d’environ 1 milliard $.

Cinq autres entreprises ont signé des ententes avec la Société d’État. Deux d’entre elles ont des installations au Québec, mais seul Hydropothecary, à Gatineau, a son siège social dans la province.

Les compagnies ontariennes Aphria et Canopy Growth fourniront 12 000 kg chacun la première année et Medreleaf fournira quant à elle 8000 kg. Aurora, de l’Alberta, et Tilray, de Colombie-Britannique, fourniront chacun 5000 kg.

Canopy Growth et Aurora possèdent des sites de productions au Québec.

La Société d’État pourra donc compter sur une réserve de 62 000 kg, la première année. Selon nos informations, ces cinq producteurs fourniront ces mêmes quantités les deux années suivantes. La SQDC aura donc une réserve de 72 000 kg la deuxième année et 82 000 kg l’année suivante.

La SAQ a refusé de fournir des informations à ce sujet, mercredi matin. Plus de détails sur l’ensemble de ses contrats sont attendus dans la journée.

Le gouvernement a fait savoir en mars que les producteurs de cannabis qui souhaitaient obtenir des contrats avec le gouvernement devraient faire l’objet d’une vérification de la part de l’Autorité des marchés financiers d’ici à ce que l’Autorité des marchés publics (AMP) prenne le relais.

Cet amendement a été proposé au projet de loi 157 sur le cannabis dans la foulée des révélations du Bureau d’enquête, en janvier, concernant du financement en provenance des paradis fiscaux dans l’industrie du cannabis.

Selon nos informations, Hydropothecary a notamment reçu environ 15 millions $ des îles Caïmans, 700 000 $ des Émirats arabes unis et 751 500 $ des Bahamas.

Sébastien St-Louis a assuré au «Journal de Montréal» mardi s’être depuis soumis aux vérifications de l’AMF. «On leur a prouvé que tout notre financement était légal et qu’il n’y avait aucun problème», dit le PDG.