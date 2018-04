Justin Trudeau, le politicien qui a le plus contribué à améliorer la confiance des Québécois

Justin Trudeau arrive en tête, devant François Legault et Valérie Plante, parmi les personnalités du secteur politique qui ont le plus contribué à améliorer la confiance des Québécois au cours de l’année 2017.

C’est ce qu’ont révélé mercredi les résultats d’un sondage réalisé par Ipsos pour l’Institut de la confiance dans les organisations (ICO) dans le cadre de la 4e édition des prix des personnalités de confiance des Québécois.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau obtient près du quart des votes (23 %), devant le chef de la Coalition avenir Québec François Legault (11 %), la mairesse de Montréal Valérie Plante (10 %) et son homologue de Québec Régis Labeaume (9 %) ainsi que le député de Québec solidaire Amir Kadhir (6 %).

En journalisme, l’animateur Paul Arcand arrive en tête (16 %), devant les chefs d’antenne et animateurs Pierre Bruneau (12 %), Mario Dumont (10 %), Sophie Thibault (8 %), tous trois du Groupe TVA, ainsi que Céline Galipeau (8 %) de Radio-Canada.

Jean Coutu (18 %) se classe au premier rang des personnalités du milieu des affaires. Il devance Ricardo Larrivée (11 %), Peter Simons (9 %), Guy Laliberté (9 %) et Daniele Henkel (7 %).

Parmi les personnalités du secteur public, la gouverneure générale du Canada Julie Payette (27 %) domine cette catégorie devant le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec Michael Sabia (10 %), le chef par intérim du Service de police de la Ville de Montréal Martin Prud'homme (7 %), l’émissaire aux droits et libertés de la personne Julie Miville-Dechêne (6 %).

Sans surprise, Céline Dion (20 %) est première de classe des personnalités artistiques et culturelles. La chanteuse est suivie par le réalisateur Denis Villeneuve (13 %), la comédienne et animatrice Guylaine Tremblay (11 %), la romancière canadienne Margaret Atwood (7 %) et le réalisateur et comédien Xavier Dolan (7 %).

Les personnalités du milieu caritatif et social dont l’action retient le plus l’attention des Québécois sont le Dr Gilles Julien de la Fondation du Dr Julien (19 %), Pierre Lavoie du Grand défi Pierre Lavoie (16 %), Pierre Bruneau de la Fondation Charles-Bruneau (12 %), la Dre Joanne Liu de Médecins sans frontières (10 %) et Daniel Germain du Club des petits déjeuners (8 %).

Enfin, Guy Cormier de Desjardins (24 %) figure au sommet des personnalités du milieu mutualiste et coopératif, devant André Gagnon (10 %) et Robert Coallier d’Agropur (9 %).

La firme Ipsos Canada a interrogé, du 7 au 11 mars, 763 personnes. Les répondants devaient choisir, parmi une vingtaine de candidats dans chaque catégorie, la personnalité qui avait le plus contribué à améliorer la confiance des Québécois dans leur secteur d'activité en 2017.