La construction de nouveaux paddocks coûtera 60 millions $

Les nouveaux paddocks de la Formule 1, à Montréal, coûteront finalement 60 millions de dollars, plus chers que les 48 millions de dollars estimés en 2015. Or, le comité exécutif de la Ville de Montréal a malgré tout donné le feu vert au projet, mercredi matin, dans le cadre de la séance hebdomadaire.

Les élus ont autorisé la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) à octroyer un contrat pour les travaux de construction du projet de réfection des infrastructures du Grand Prix du Canada de Formule 1 (paddocks), incluant la rénovation des actifs autour du projet, à la firme Groupe GEYSER inc.

Le montant total pour l’ensemble du projet s’élève maintenant à 76 millions $.

«Il s'agit de sommes importantes et c'est vrai. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement qu'on nous allons de l'avant, c'est que nous choisissons de ne pas reculer. Montréal est engagée dans une négociation depuis des années avec la Formule 1. Est-ce qu'un c'est un investissement qui correspond à ce que la F1 est à Montréal et la réponse, c'est oui. Il y a seulement quatre grands prix qui attirent autant de monde que le Grand Prix de Montréal. Notre grand prix est urbain et l'impact se fait sentir dans la Ville de Montréal. C'est une décision qui économiquement fait du sens», a tenu à justifier Luc Ferrandez, responsable des grands parcs au comité exécutif.

Les anciens paddocks, construits en 1988, seront démolis et reconstruits sur trois étages. La capacité des loges au-dessus des garages augmentera aussi à 5000 personnes, contre 1800 à l’heure actuelle.

Le gouvernement du Québec investit 18 millions $ dans la réfection, et la Ville de Montréal payera de son côté 38,3 millions $. Le reste du financement de 3,6 millions $ n’a pas été précisé dans les documents publics.