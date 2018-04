La curiethérapie pourrait éviter d'importantes chirurgies

Le cancer du rectum provoque des ravages. Il est diagnostiqué chaque année chez environ 600 Canadiens. De ce nombre, presque le tiers va en mourir.

Une radio-oncologue de l'Hôpital général juif de Montréal, la Dre Té Vuong, espère démontrer que plusieurs de ces opérations pourraient être évitées grâce à la curiethérapie.

«Je n'ai jamais été malade de ma vie. C'est assez dur à prendre, mais il faut vivre avec», confie Pierre Pilote.



L'homme de 64 ans va subir son premier traitement de curiethérapie pour faire disparaître une tumeur au stade précoce de 5 centimètres au niveau du rectum.



La radio-oncologue va administrer une dose élevée de radiation directement dans la tumeur, en passant par les voies naturelles. La masse cancéreuse doit être bien repérée pour positionner l'applicateur qui délivrera les doses de radiothérapie.

Un applicateur est positionné sur la tumeur pour délivrer les doses précises calculées par une physicienne et provenant d'un appareil qui utilise une minuscule bille qui se rendra jusqu'à la masse. On ne peut pas la voir, car elle est radioactive

«On connecte l'appareil sur l'applicateur et la petite bille va se promener entre les deux pour donner les bonnes doses», explique Dre Vuong.



La durée du traitement est de 10 à 15 minutes et pas plus de quatre fois consécutives, alors que la radiothérapie conventionnelle aurait nécessité 25 traitements pendant cinq semaines avec quelques fois des complications.



Depuis 10 ans, une centaine de patients de plus de 75 ans dont l'état de santé ne permettait pas une intervention chirurgicale ont subi ce traitement jumelé à quelques séances de radiothérapie externe pour traiter les ganglions.



«On s'est rendu compte avec le recul que dans 65 à 70% des cas, la tumeur disparaissait», affirme la radio-oncologue.



Depuis un an, Dre Vuong a amorcé une recherche. Sur 20 patients traités, seulement 4 ont dû subir une intervention chirurgicale pour éliminer complètement la tumeur et 2 devront vivre en permanence avec un sac à la suite d'une stomie.



Au lieu de se faire opérer, Donat Michel, 63 ans, a opté pour la curiethérapie. Sa tumeur est de 1 centimètre et a de bonnes chances de disparaître totalement après son dernier traitement. Une opération et une hospitalisation auraient coûté 32 0004, la curiethérapie sans séjour à l'hôpital entre 10 et 12 000$.



La Dre Vuong veut amasser plus d'un million de dollars pour poursuivre sa recherche et tente de recruter plus de 200 patients.



C'est à l'Hôpital général juif qu'a été utilisée pour la première fois la curiethérapie pour le cancer du rectum afin d'accélérer les traitements alors que de nombreux patients devaient aller se faire soigner aux États-Unis à la fin des années 90, faute de places au Québec.