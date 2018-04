Le MAC veut faire voyager Cohen

Après avoir attiré plus de 280 000 visiteurs, ce qui en fait l’exposition la plus populaire de l’histoire du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), «Leonard Cohen - Une brèche en toute chose» pourrait voyager dans plusieurs grandes villes du monde, dès 2019.

«Nous sommes en discussion avec plusieurs musées à travers le monde pour une itinérance qui devrait débuter l’an prochain, j’espère à New York et ensuite à San Francisco, Prague et Mexico», a indiqué John Zeppetelli, directeur général du MAC et co-commissaire de l’exposition.

D’autres villes canadiennes pourraient également accueillir cet hommage à l’œuvre du légendaire poète montréalais, inauguré le 9 novembre dernier dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

Bien qu’aucun contrat n’ait encore été signé, M. Zeppetelli dit être convaincu de son potentiel d’exportation.

«Comme ce sont des œuvres qui n’existaient pas déjà, qui ont été développées pour notre musée, c’était difficile de vendre l’exposition avant son inauguration. Il y avait toutes sortes d’incertitudes», a-t-il expliqué.

Année record

Depuis l’inauguration de cette ode à l’univers de Cohen, il y a cinq mois, le musée a même gagné 4000 nouveaux abonnés.

«Durant l’année fiscale qui vient de se terminer, c’est-à-dire du 31 mars 2017 au 1er avril 2018, nous avons accueilli presque 600 000 visiteurs. C’est du jamais vu au MAC.»

Devant l’ampleur de ce succès, les responsables du musée ont également décidé de prolonger l’expérience (qui devait prendre fin lundi) jusqu’à jeudi soir, 22 h.

«Nous espérons que les gens vont en profiter», a indiqué M. Zeppetelli, qui espère que les fans de l’artiste répondront avec enthousiasme à la prochaine invitation du MAC, une exposition consacrée aux œuvres du Montréalais Rafael Lozano-Hemmer, présentée à compter du 24 mai prochain.

Tous les détails concernant l’horaire de l’exposition «Leonard Cohen - Une brèche en toute chose» se trouvent à l’adresse macm.org.