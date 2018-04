Le SPVM recherche des témoins d'un meurtre

Les enquêteurs des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont à la recherche de gens qui auraient pu être témoins d’une altercation entre deux hommes qui s’est finalement soldée par un meurtre, à la fin mars, dans l’est de la ville.

Le 29 mars, entre 20 h 25 et 21 h 15, les passagers de l’autobus 189 de la STM en direction de la rue Notre-Dame Est - entre la rue Notre-Dame Est et la 8e avenue - auraient pu être témoins d’une partie de la dispute entre la victime et le suspect, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles.

À sa descente de l’autobus, la victime de 23 ans a été poignardée et a succombé à ses blessures dans les jours qui ont suivi.

Des techniciens en scène de crime du SPVM ont été dépêchés sur les lieux pour prélever des indices et les enquêteurs tentent toujours de retrouver l’auteur de ce meurtre.

Toute personne qui pourrait aider les policiers à faire progresser l’enquête est invitée à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.