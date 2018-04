Mariah Carey révèle son combat contre la maladie

Mariah Carey a confié souffrir de troubles bipolaires depuis près de 20 ans.

Dans une entrevue accordée au magazine People, la chanteuse a indiqué avoir découvert ses troubles mentaux en 2001 après avoir été hospitalisée à la suite d’une dépression.

Elle a avoué avoir refusé de suivre des traitements pendant de longues années, vivant dans le déni de sa maladie.

Elle aurait cependant décidé de suivre un traitement depuis quelque temps et suivrait une thérapie.

«Jusqu’à récemment, j’ai vécu dans le déni et l’isolation, et dans la peur constante que quelqu’un m’expose», a-t-elle expliqué,

«C’était un poids si lourd à porter. Je ne pouvais plus faire cela. J’ai recherché et reçu des soins, je me suis entourée de personnes positives et j’ai recommencé à faire ce que j’aime - écrire des chansons et faire de la musique. (...) Je prends des médicaments qui ont l’air de plutôt bien marcher. Cela ne me rend ni fatiguée ni endormie, ni rien de ce genre. Trouver le bon équilibre est ce qui compte le plus.»

Mère des jumeaux de six ans Moroccan et Monroe, Mariah Carey a expliqué avoir cru pendant longtemps qu’elle souffrait de troubles du sommeil.

«Il s’avère que je souffrais d’une forme de manie. Je finissais par frapper un mur», a-t-elle révélé.

«J’imagine que mes épisodes dépressifs se traduisaient par une très faible énergie. Je me sentais si seule et triste - même coupable de ne pas faire ce qu’il fallait pour ma carrière.»

La chanteuse a décidé de parler de son combat parce qu’elle veut s’assurer que d'autres ne traversent pas cette maladie seuls.

«Cela peut être incroyablement isolateur. Cela n’a pas à nous définir et je refuse que cela me définisse ou me contrôle», a-t-elle expliqué.