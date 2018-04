Personne ne fait «la baboune», assure le député Bonnardel

François Legault et ses troupes ne s’inquiètent pas outre mesure de la tendance à la baisse de la Coalition avenir Québec dans les intentions de vote.

«Ce matin, il n’y a personne qui a la baboune», a assuré mercredi le député caquiste François Bonnardel.

La faveur populaire envers la CAQ, qui caracole en tête des intentions de vote depuis l’automne, s’étiole. À six mois des élections, l’écart se resserre entre la Coalition avenir Québec (34%) et le Parti libéral (29%), révèle un sondage Léger réalisé pour le compte de LCN. Cinq points séparent maintenant les deux formations politiques.

«Pour moi, le résultat que nous avons est bon, a insisté le député de Granby. Moi je ne suis pas du tout déçu». Il signale que son parti est toujours en tête chez les francophones.

François Bonnardel admet que l’avance de 11 points que sa formation politique détenait sur ses adversaires libéraux en janvier ne pouvait que diminuer. «On pensait quand même pas rester à ce haut niveau !»

L’élu caquiste se conforte dans le fait que sa formation politique demeure celle qui incarne davantage le changement dans la tête des Québécois. «On va continuer de démontrer qu’on est une alternative crédible aux libéraux. On ne tient rien pour acquis», a-t-il renchéri.

Fondre comme neige au soleil

Si on en croit Jean-François Lisée, la CAQ devrait être un peu plus inquiétée par les résultats du sondage. «Il y a un effet boule de neige qui fait que la CAQ monte, et la neige, ça fond au printemps. Et la fonte de la boule de neige de la CAQ est en action, même si le printemps n'est pas vraiment arrivé. Imaginez ce que ce sera lorsqu'il y aura du soleil», se console le chef du Parti québécois, au troisième rang des intentions de vote avec 21% d’appuis.

Il prédit qu’en début de campagne électorale, une lutte à trois se dessinera.

Les faux pas de Marissal

Figé à 9% d’appuis, Québec solidaire n’a pas profité d’un «effet Vincent Marissal». Le député solidaire Amir Khadir reconnaît que l’ex-chroniqueur de La Presse n’a pas fait une entrée triomphale dans l’arène politique. «On fait tous des faux pas, mais Vincent Marissal est un ajout important au travail de QS, il présente une force», plaide-t-il.

Le député de Mercier lui pardonne même son flirt avec le Parti libéral de Justin Trudeau.

Selon lui, puisque les partis souverainistes n’ont pas la cote à l’heure actuelle, il est normal de s’interroger sur la meilleure façon de défendre les intérêts du Québec. «Y compris d’exercer une influence positive sur les partis au pouvoir à Ottawa, c’est toutes des stratégies ça, des stratégies politiques. De l’envisager, ce n’est que sain. Maintenant, à la fin, ce qui compte, c’est la décision qu’il a prise».