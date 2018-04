Résidus de pesticides: la fraise encore la plus contaminée

La fraise est encore une fois cette année l’aliment qui contient le plus de résidus de pesticides, selon une compilation effectuée par un groupe environnemental américain qui répertorie les fruits et légumes les plus contaminés.

La fraise se retrouve au premier rang puisque les échantillons testés contenaient en moyenne des résidus de 7,8 pesticides, tandis que la moyenne chez les autres aliments testés était de 2,1 pesticides par échantillon.

Le groupe environnemental EWG analyse chaque année des tests effectués par le Département de l’agriculture américain.

Il classe les fruits et légumes selon la présence et la concentration de différents résidus de pesticides. Ceux-ci peuvent se retrouver sur nos tablettes puisque nous importons beaucoup des États-Unis.

Inquiétudes pour les enfants

Bien que la quantité de pesticides trouvés ne dépasse pas en général les normes américaines, leur présence inquiète bien des experts.

«On ignore les effets d’avoir plusieurs pesticides en même temps sur un aliment. Il peut y avoir des synergies, c’est-à-dire que la présence de deux ingrédients pourrait faire augmenter leur toxicité», explique Louise Hénault-Éthier, directrice des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki.

«Les plus grandes inquiétudes se trouvent chez les insecticides qui pourraient nuire au développement du système nerveux de l’enfant. On soupçonne aussi que les pesticides pourraient être des perturbateurs endocriniens, ce qui interférerait avec la fonction reproductive», ajoute Maryse Bouchard, professeure en santé environnementale à l’Université de Montréal.

Meilleur local

Les produits locaux sont cependant un meilleur choix puisqu’ils contiennent moins de résidus de pesticides.

Lors des derniers tests effectués par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), on y notait que 41 % des échantillons de fruits et légumes frais du Québec contenaient des résidus de pesticides, contre 45 % des produits importés.

«On a à mettre moins d’insecticides au Québec puisqu’on ne cultive pas à l’année. Certains des pesticides identifiés dans le rapport de l’EWG ne sont même pas autorisés chez nous», insiste David Lemire, président de l’Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec.

Les 20 fruits et légumes les plus contaminés en pesticides

Le palmarès des fruits et des légumes les plus contaminés est déterminé en fonction de la présence des différents résidus de pesticides et de la concentration qu’on y retrouve.

1. Fraise

99 % des échantillons testés contenaient des résidus d’au moins un pesticide

Environ 20 % des échantillons contenaient des résidus de 10 pesticides ou plus

2. Épinard

97 % des échantillons testés contenaient des résidus de pesticides

Au poids, les échantillons d’épinards contenaient plus de résidus de pesticides que tous les autres produits testés

3. Nectarine

Près de 94 % des échantillons testés contenaient des résidus de deux pesticides ou plus

Un des échantillons contenait des résidus de 15 pesticides

4. Pomme

90 % des échantillons testés contenaient des résidus de pesticides

Ces échantillons contenaient en moyenne 4,4 pesticides

5. Raisin

Plus de 96 % des échantillons testés contenaient des résidus de pesticides

Ces échantillons contenaient en moyenne 5 pesticides

6. Pêche

7. Cerise

8. Poire

9. Tomate

10. Céleri

11. Patate

12. Poivron

13. Tomate cerise

14. Pois mange-tout

15. Laitue

16. Bleuet

17. Piment fort

18. Prune

19. Chou kale

20. Concombre

Les fruits et légumes qui contiennent peu ou pas de résidus de pesticides

Bien que la présence de résidus de pesticides dans les aliments peut en inquiéter plusieurs, la solution n’est cependant pas d’arrêter de manger des fruits et des légumes, mais plutôt de diversifier ceux que l’on consomme. On peut aussi favoriser les aliments qui contiennent moins de résidus (dont on retrouve la liste à droite) et se tourner vers le biologique pour ceux qui sont plus contaminés.

1. Avocat

2. Maïs sucré

3. Ananas

4. Chou

5. Oignon

6. Petit pois congelé

7. Papaye

8. Asperge

9. Mangue

10. Aubergine

11. Melon miel

12. Kiwi

13. Cantaloup

14. Chou-fleur

15. Brocoli