La stratégie libérale d’attaque contre la Coalition avenir Québec ne fait pas l’unanimité chez les analystes politiques de «La Joute».

Tout a commencé en mars 2016 lorsque le premier ministre Philippe Couillard a accusé le parti de François Legault de «souffler sur les braises de l’intolérance». Le mois dernier, le ministre des Finances Carlos Leitao a fait référence au «nationalisme ethnique». Cette semaine, M. Couillard a fait allusion aux «véritables citoyens du Québec», tandis que la ministre de la Justice Stéphanie Vallée a parlé des «familles blanches francophones» pour reprocher à la CAQ de négliger les Québécois issus des minorités visibles.

«Si on était au soccer, je donnerais un carton rouge au Parti libéral, déclare Régine Laurent. Sortez-moi-les du terrain! C’est un jeu dangereux qu’ils font! C’est pas vrai de faire croire à la population du Québec qu’on a un parti raciste comme on en a ailleurs dans le monde! Ce n’est pas vrai!»

Bernard Drainville, lui, demande si «cette accumulation-là est une série de coïncidences ou pensez-vous qu’il y a une stratégie délibérée [...] où il y a effectivement quelqu’un qui dit : "OK, on va y aller sur le nationalisme ethnique. OK, on va y aller avec les familles blanches."»

«Si c’est ça, c’est grave en maudit», lance l’ex-député péquiste.