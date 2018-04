Vous pourrez bientôt voyager dans...la soute!

Les soutes à bagages de certains avions commerciaux se transformeront bientôt en petit palace pour les voyageurs aériens.

En effet, Airbus vient de signer un partenariat avec Zodiac Aerospace dans le but d’aménager des modules de couchettes pour passagers qui seront installés au niveau des soutes des avions.

Comme vous pouvez voir dans la vidéo, l’endroit pourrait même offrir des salles de jeux, de réunions, des couchettes ainsi que des mini-suites (pour ceux qui ont les moyens...)!

Les installations seront interchangeables et seront posées à même le plancher cargo de l'avion. Ainsi, pas besoin de toucher à la structure de l'avion. Les modules de détente prendront simplement la place des conteneurs actuels et les passagers ne seront pas autorisés à rester dans la soute durant le décollage et l’atterrissage de l’appareil, par mesure de sécurité, comme le rapporte le quotidien Le Soir.

Les premiers modules devraient apparaitre dans les Airbus A330 d’ici 2020.

Une toute nouvelle façon de voir la soute.