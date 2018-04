Avec la sortie d’une jeune étudiante en techniques policières qui souhaite porter le voile, le sujet du port de symboles religieux chez les figures d’autorité est réapparu dans le débat public et il divise profondément les analystes de «La Joute».

«Si j’avais le choix, je dirais : j’aime mieux qu’ils portent tous un uniforme qui est semblable, mais s’ils décident autrement, je m’en balance, parce que je ne vois pas ce que ça change», a lancé Luc Lavoie.

Une position avec laquelle Bernard Drainville est en profond désaccord et qui a mené à des échanges particulièrement virulents avec Luc Lavoie.

Caroline St-Hilaire croit pourtant que la question aurait pu être réglée depuis longtemps.

«C’est vrai que c’est sensible, c’est vrai que c’est un problème d’en parler en campagne électorale, soutient-elle. Et moi des clips comme j’ai vues, du premier ministre, d’Agnès Maltais, de la récupération comme je vois là, ça me met hors de moi. Puis j’en veux au Parti québécois de ne pas avoir réglé le problème quand c’était le temps en 2013, en tout respect, cher Bernard.»

Caroline St-Hilaire croit qu’on aurait pu adopter à l’époque une loi «qui faisait consensus».