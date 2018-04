Début de la construction du Réseau express métropolitain

Le coup d'envoi aux travaux du Réseau express métropolitain est officiellement donné.

Une première pelletée de terre a été effectuée jeudi après-midi en compagnie notamment du premier ministre Philippe Couillard, de la mairesse de Montréal Valérie Plante, du président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec Michael Sabia ainsi que le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

Dans les prochaines semaines, des milliers de travailleurs seront à pied d'œuvre sur l'île de Montréal.

Dès la semaine prochaine, des milliers de travailleurs seront à pied d'œuvre, mais une partie du travail se fera à l'étranger. Tous les trains d'Alstom seront construits en Inde plutôt qu'à l'usine de Sorel-Tracy.

«La construction des voitures elles-mêmes représente une centaine d'emplois pendant un an, explique Henri Poupart-Lafarge, PDG d’Alstom. Nous allons créer 350 emplois de manière permanente pendant la construction du projet.»

Au total, 6% du projet sera réalisé au Québec, où on promet un investissement de quatre milliards de dollars dans l'économie locale.

Alors que s'amorcent les travaux, un sondage Léger nous apprend que les futurs usagers du REM ont une opinion favorable du projet à 78%. À la question: «Avez-vous déjà entendu parler du projet?», 79% des sondés répondent oui. Seulement 19% admettent ne pas savoir de quoi il s'agit.

L'opposition accuse les libéraux d'ingérence dans les décisions de la Caisse de dépôt. Le premier ministre Philippe Couillard s'est défendu d'avoir fait pression pour que le tracé se rende jusqu'à Dorval.

«Ils nous ont demandé pendant des mois d'interférer avec la Caisse et de lui dire quoi faire, soutient M. Couillard. On le fait pas. Et, là, ils nous demandent de pas le faire. Alors, je ne comprends plus, là! La seule chose qu'on leur a demandée: l'aéroport, le pont Champlain, la Rive-Sud, et couvrir le plus possible du territoire de l'île de Montréal.»

Avec ses 67 kilomètres de rails et ses 26 stations, le projet, évalué à plus de six milliards de dollars, devrait être terminé en partir à l'automne 2021.