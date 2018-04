Disparition d’Hélène Martineau: retour du poste de commandement

La Sûreté du Québec établira une nouvelle fois, jeudi, un poste de commandement à Saguenay afin de recueillir des informations pouvant faire avancer l’enquête sur la disparition d’Hélène Martineau, il y a un an.

Les enquêteurs des crimes contre la personne de la SQ s’installeront de 8 h à 17 h, au coin du boulevard Saguenay et de la rue Powell, pour la première fois depuis le début du mois de juillet dernier.

Hélène Martineau, 48 ans, a été vue pour la dernière fois quittant à pied son domicile du quartier Arvida, à Saguenay, le 12 avril 2017 vers 21 h et n’a jamais été revue depuis.

Toute personne ayant des informations peut communiquer avec les enquêteurs de façon anonyme via la Centrale d’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.

7 dates marquantes

12 avril 2017: le conjoint d’Hélène Martineau, Michel Larouche, signale sa disparition à la police de Saguenay.

20 avril 2017: un poste de commandement de la SQ est installé pour la première fois devant la résidence de la disparue.

21 avril 2017: les policiers passent la résidence de la disparue au peigne fin et mènent des expertises sur deux véhicules appartenant à la famille.

24 avril 2017: un document légal acheminé à TVA Nouvelles par la SQ indique que l’hypothèse du meurtre est désormais évaluée par les enquêteurs des crimes majeurs.

25 mai 2017: le conjoint d’Hélène Martineau affirme avoir échoué au test du polygraphe.

21 juin 2017: Michel Larouche accorde une entrevue à TVA dans laquelle il affirme notamment ne pas avoir d’alibi pendant près de trois heures le jour de la disparition de sa femme.

31 juillet 2017: M. Larouche écrit sur Facebook avoir découvert «un objet» pouvant permettre de faire avancer l’enquête et écorche les policiers en écrivant qu’il a pu «faire mieux et plus rapidement que les meilleurs enquêteurs de la SQ».