Du nouveau pour les utilisateurs de Gmail

Les usagers de Gmail vont voir leur messagerie prendre un coup de jeunesse sous peu.

L’interface va être refaite pour offrir au service de courriel un nouveau look «moderne et épuré», selon The Verge. Le service web devrait ce faisant s’inspirer de l’application mobile Inbox, lancée par Google en 2014.

De nouvelles fonctions intéressantes doivent aussi faire leur apparition.

Les usagers devraient profiter d’un mode hors ligne qui leur permettra d’accéder à leur messagerie sans connexion.

Autre fonction à noter: une sorte de «snooze» devrait permettre aux utilisateurs de s’occuper plus tard d’un message. Il sera ainsi possible de le faire réapparaître dans sa boîte de réception à la date souhaitée ou à l’heure souhaitée.

Ceux qui utilisent la version mobile de Gmail sont peut-être déjà familiers avec le «smart reply» qui suggère des réponses toutes faites, telles que «merci pour le suivi» ou bien «félicitations». L’utilisateur peut ainsi donner suite en quelques clics à des courriels qui n’exigent pas de suivi complexe. Cette fonction sera désormais disponible également sur la version web.

Enfin, les autres applications de Google Suite - on peut penser à Google Agenda par exemple - seront plus facilement accessibles depuis Gmail.

Ces nouveautés seront disponibles dans les prochaines semaines via le «Early Adopter Program».