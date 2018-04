Elle a un don pour dresser les chevaux

Une femme de 24 ans a réussi à dresser plus d’une centaine de chevaux récalcitrants, alors qu’elle n’a pas diplômes d’études secondaires et n’a jamais pris de cours de dressage. Elle affirme être souvent le dernier espoir des propriétaires avant l’abattoir.

Karol-Ann Poitras-Beauvais 24 ans, a lâché l’école lorsqu’elle était adolescente.

Prise avec des problèmes de consommation, elle s’est retrouvée dans une famille d’accueil pendant trois mois loin de la campagne, sans sa famille, ses amis, mais surtout sans son cheval Magic.

« C’est mon propre cheval qui m’a ouvert les yeux. Ma mère me disait que mon cheval m’attendait lorsque mon autobus arrivait à 16 h 30. Je me suis ouvert les yeux, je suis allée dans des centres de désintoxication pour revenir à la maison et prendre soin de celui qui ne m’a jamais laissé tomber », a-t-elle raconté.

Un don

Vers l’âge de 15 ans, elle a ouvert un compte Facebook. Régulièrement, elle y ajoutait des photos d’elle et de son cheval. Puis, les gens ont remarqué son talent. Plusieurs lui ont écrit et d’autres l’ont carrément embauchée pour entraîner leur cheval.

Depuis, elle entraîne des chevaux.

Mélanie Allard, une propriétaire d’une jument canadienne âgée de 13 ans dressée pour de l’attelage, n’avait pas confiance aux humains. Elle était très craintive. Elle pouvait se lever, paniquait et n’obéissait pas aux commandes de son cavalier.

Elle a fait appel à madame Poitras-Beauvais. La magie a opéré.

Madame Allard affirme que sans l’intervention de Karol-Ann Poitras-Beauvais elle aurait vendu sa jument et celle-ci aurait pu facilement se retrouver à l’abattage vu son tempérament.

« Elle les comprend (les chevaux), elle ne leur parle pas, mais elle les comprend. Elle ne fait qu’un avec les chevaux. La magie opère dès qu’elle est là. Elle travaille toujours dans la douceur. Elle ne le soumet pas avec la peur, elle leur apprend à aimer, à jouer », a dit la propriétaire de la jument, Mélanie Allard.

La cavalière n’entraîne jamais plus de deux chevaux par mois, termine toujours ses cours sur une note positive.

Elle est sollicitée pour différentes raisons : chevaux à problème, des entraînements, du débourrage (apprendre au cheval à accepter la selle), désensibiliser le cheval et apprendre des tours à leur compagnon équin.

Fidèle

En 2013, les producteurs de Cavalia ont approché Karol-Ann Poitras-Beauvais pour qu’elle se joigne à l’équipe. Or, malgré l’opportunité la cavalière a refusé.

« Magic a toujours été fidèle. C’est ma plus grande relation jusqu’à ce jour ! Je ne voulais pas le laisser une deuxième fois, je lui dois beaucoup », a-t-elle ajouté.