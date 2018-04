La comédienne Myriam Côté a sauvé de la noyade un Québécois lors d’un récent voyage à Puerto Plata en République dominicaine.

«Ça s’est passé vite, très vite», a-t-elle raconté en entrevue avec Denis Lévesque.

Le 30 mars dernier, l’actrice prenait un piña colada avec sa mère et d’autres membres de sa famille au bord de la mer lorsqu’elle a entendu un homme crier au moins huit fois à l’aide en 10 secondes.

La plage n’était alors pas surveillée. La mer était houleuse et le drapeau rouge levé, signe que la baignade était risquée.

La comédienne a alors remarqué à une centaine de pieds de la rive un homme très agité.

Sauvetage

Lorsqu’elle a vu l’homme remonter et redescendre dans le fond de l’eau, elle a vite compris qu’il était en train de se noyer. Un autre homme essayait de l’aider, mais sans succès. Myriam Côté, qui a déjà suivi une formation de sauveteuse, a lancé son piña colada sur sa mère et s’est mise à courir dans la mer.

«Je me suis mise à courir et vraiment à garder le focus sur Lucien, l’homme en question, qui avait de la difficulté à garder sa tête hors de l’eau par peur, peut-être, qu’il descende et que je ne le revoie plus, raconte la comédienne. Je ne regardais pas trop où j’allais et j’avais les yeux vraiment fixés sur lui.»

En courant dans la mer pleine de roches, elle s’est d’ailleurs cassé un orteil.

Une minute et demie plus tard, l’ancienne sauveteuse réussissait à ramener l’homme sur la rive et à appeler les secours.

Hospitalisé

Lucien Blais, 73 ans, un résident de Val-d’Or, a été hospitalisé en République dominicaine pendant deux jours et demi. Il a souffert d’un œdème pulmonaire en raison de la grande quantité d’eau salée avalée.

À ses yeux, Myriam Côté lui a sauvé la vie.

Myriam Côté a d’ailleurs versé plusieurs larmes lorsqu’elle a revu Lucien Blais à l’hôtel de vacances.

«À chaque fois que je croisais Lucien, ça montait, je le sentais», a lancé la comédienne. On se croisait dans les buffets le soir, dans le "resort".»

Ironiquement, Myriam Côté avait pris le soin d’écrire une liste d’objectifs de vie le 31 décembre dernier. Elle avait écrit : sauver une vie. Elle a rapidement coché ce souhait lors de son retour chez elle.

Quant à la sécurité de l’endroit où s’est déroulé l’événement, Myriam Côté a fait plusieurs représentations auprès du personnel afin que des bouées soient installées sur l’eau pour indiquer les endroits à risque.