L’avocat de Marie-Maude Denis va s’adresser à la Cour suprême

La Cour d’appel a refusé, jeudi, d’entendre l’appel de Marie-Maude Denis qui conteste l’obligation de révéler ses sources au procès de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté. La journaliste se tournera donc vers la Cour suprême, a confirmé son avocat.

Le débat sur la protection des sources de la journaliste de l’émission Enquête s’est transporté en Cour d’appel, jeudi, dans la foulée de la décision de la Cour supérieure, la semaine dernière.

Rappelons que le juge Louis Dionne avait ordonné la suspension du procès pour fraude et corruption des six personnes arrêtées par l’UPAC en 2016, tant que la requête en arrêt des procédures n’aura pas été tranchée. Le témoignage de Marie-Maude Denis est au cœur de cette requête de la défense qui cherche à connaître ses sources pour illustrer la responsabilité de l’État dans les fuites médiatiques qui ont nui aux accusés avant le procès.

L’avocat de Mme Denis, Me Christian Leblanc, a demandé à la Cour d’appel de se saisir de l’affaire alors que l’avocat de Marc-Yvan Côté, Me Jacques Larochelle, soutenait que la Cour suprême avait désormais juridiction. Au terme d’un court débat au sujet de l’interprétation des nouvelles dispositions législatives adoptées l'automne dernier, un banc de trois juges a donné raison à Me Larochelle, refusant d'entendre l'affaire.

Me Leblanc a réagi en confiramnt sur-le-champ aux journalistes présents, au palais de justice de Québec, qu’il déposerait une requête pour permission d’en appeler dans les plus brefs délais à la Cour suprême. Il dispose d’un délai de soixante jours pour s’exécuter.