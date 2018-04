Les photos de la scène de crime présentées à la Cour

La «dissection» des gestes posés par Alexandre Bissonnette le soir du 29 janvier 2017 s’est entamée, jeudi matin, avec la présentation des photos prises au lendemain de la tuerie survenue à la Grande Mosquée de Québec.

Contrairement à mercredi où Bissonnette a gardé la tête baissée pendant la projection des vidéos, jeudi, il a les yeux rivés sur l’écran qui se trouve devant lui.

De façon minutieuse et chirurgicale, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me François Godin a expliqué au juge François Huot le chemin emprunté par le tireur le soir des événements, mais aussi la perspective qu’avaient les fidèles qui, ce soir-là, se sont littéralement retrouvés pris au piège.

Des photos du Mihrab où se sont réfugiés plusieurs hommes, mais aussi des enfants ont également été présentées à la Cour.

Pendant que les images défilent à l’écran, les femmes voilées présentes dans la salle essuient leurs larmes discrètement.

Puis, vient le moment où l’arme longue de Bissonnette est présentée en image. L’arme qui, le soir du drame, s’est enraillée et qui a été laissée sur place par le tueur.

«En tout, 28 balles ont été retrouvées dans le chargeur et une balle supplémentaire a été percutée, mais non détonée», a précisé Me Godin. Pendant ce temps, Bissonnette dans la boite des accusés a jeté un regard à son père, présent dans la salle, en pinçant la bouche.

Selon le procureur, un chargeur pouvant contenir trente balles est illégal au Canada. «Lorsqu’un chargeur peut contenir plus de cinq balles, ça devient un dispositif prohibé», a-t-il ajouté.

En tout, 48 balles d’un pistolet Glock 9mm ont été tirées ce soir-là sur une possibilité de 50 balles.

Les deux balles restantes ont été retrouvées dans le pistolet de Bissonnette qui a pris la fuite avec l’arme.