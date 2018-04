L’IRIS dévoile un indicateur de «revenu viable»

L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) a dévoilé, jeudi, un nouvel indicateur permettant de mesurer la pauvreté des ménages au Québec. Selon l’IRIS, le revenu «viable» moyen s’élève à 26 574 $.

Cet indice a été calculé pour sept municipalités québécoises selon trois types de ménages.

«Au-delà de la simple couverture des besoins de base comme s'alimenter, se vêtir ou se loger, le revenu viable donne la marge de manœuvre financière suffisante pour des imprévus, des soins de santé ou encore se permettre d'avoir des loisirs», a indiqué Philippe Hurteau, chercheur à l’IRIS et co-auteur de la note.

Ainsi, pour une personne seule, le revenu annuel nécessaire varie entre 22 285 $ et 29 402 $, respectivement à Trois-Rivières et Sept-Îles. Celui d’une personne monoparentale avec un enfant s’échelonne entre 31 535 $ et 39 101 $.

C’est encore une fois à Sept-Îles où un ménage de quatre personnes devra gagner le plus d’argent (57 186 $) pour vivre décemment. Suivi de Saguenay (55 485 $), Gatineau (53 278 $), Montréal (53 046 $), Québec (52 620 $), Sherbrooke (50 723 $) et Trois-Rivières (50 323 $).

«Un ménage qui gagne tout juste le seuil de pauvreté, déterminé par la Mesure du panier de consommation [MPC], vit pauvre. S'il gagnait un revenu viable, il pourrait respirer», a souligné M. Hurteau.