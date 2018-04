«Surprise! Les jeunes trippent sur le Parti libéral...»

Les jeunes ne sont pas intéressés au dossier identitaire, et au débat entourant le port de signes religieux ostentatoires chez les représentants de l’État.

Dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, Richard Martineau a décortiqué cette tendance qui peut en surprendre plusieurs.

«Moi quand j’étais jeune, le Parti libéral c’était le parti des mononcles et des matantes, il n’y a pas un jeune qui osait dire qu’il trippait sur le Parti libéral, sinon il se faisait écœurer à l’école», donne en exemple le chroniqueur.

Selon le sondage Léger réalisé pour la chaîne LCN dans le cadre de l'émission «La Joute», le Parti libéral est le parti le plus populaire chez les 18-34 ans avec 35% des intentions de vote.

«Tout le dossier identitaire, ça passe 25 000 pieds par-dessus la tête des jeunes. Ils n’en ont rien à cirer. Le port du voile dans la police? Les 18-34, ils s’en balancent», assure le chroniqueur.

Pourquoi ce désintérêt?

Selon le chroniqueur, le multiculturalisme est une réalité pour ces jeunes. «Ils fréquentent des gens de partout, ils voyagent partout dans le monde, et ils sont passés par le cours d’éthique et de culture religieuse. Et selon moi, ce cours est un outil de propagande qu’on leur a enfoncé dans la gorge», croit le commentateur.

Il juge que les résultats de ce sondage sont très mauvais pour le Parti québécois (PQ) qui souhaite rallier les jeunes, alors qu’il doit également se positionner sur les questions identitaires.