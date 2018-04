Une autre tempête de neige en vue

Les Québécois pourraient devoir repousser leur rendez-vous pour changer leurs pneus d'auto et garder à porter de main leurs vêtements d’hiver. Une autre tempête s’approche de la province et devrait laisser une quantité de neige significative, avant une averse de pluie verglaçante.

«Cette dépression va durer plusieurs jours, a indiqué le météorologue Steve Boily en entrevue au Québec Matin. Les températures vont rester proches du point de congélation, ce qui rend difficile la prévision pour la fin de semaine.»

Selon les prévisions d’Environnement Canada, de la pluie intermittente ou de la neige commencera à tomber sur Montréal dès vendredi après-midi.

Les précipitations les plus importantes devraient s’abattre sur le Québec dimanche. Dans le grand Montréal, la neige pourrait cesser en matinée et laisser la place au grésil et au verglas. L’épisode de pluie verglaçante pourrait même durer plusieurs heures dans la nuit de dimanche à lundi.

Le système se déplacera ensuite vers l’est, vers Trois-Rivières et Québec. Il pourrait atteindre le sud de la Gaspésie mardi.

«C’est un système assez costaud, a dit M. Boily. On n’a vraiment pas des tempêtes de neige comme ça tous les ans en avril.»

Le météorologue a néanmoins rappelé qu’une tempête avait laissé 30 cm le 30 avril 2010.