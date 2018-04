Yuzu veut devenir le St-Hubert des sushis au Québec

Rien n’arrête Yuzu sushi qui vise maintenant la barre des 100 points de vente au Québec. «Nous avons près d’une vingtaine de projets sur la table. Je veux que Yuzu devienne ce que St-Hubert est devenu dans le poulet», a indiqué au Journal le président de Yuzu sushi, Steve Morency. L’entreprise de Québec, qui compte maintenant 94 restaurants et comptoirs, a vu ses ventes (établissements comparables) progresser de 15 % l’an dernier.

Le chiffre d’affaires de Yuzu devrait avoisiner les 35 millions $ cette année. D’ici cinq ans, Yuzu sushi veut doubler ses revenus.

En plus d’offrir des franchises de restaurant, Yuzu compte déjà plus d’une trentaine de comptoirs express dans les supermarchés IGA. Le créneau des comptoirs en épicerie est d’ailleurs en forte progression et représente une avenue de croissance exceptionnelle pour les produits de Yuzu au Québec. «On est d’avis que l’on peut ouvrir plusieurs comptoirs express par année. Dans un horizon de cinq ans, ça va faire grandir notre marque au Québec», fait valoir le grand patron de Yuzu.

Dans le secteur des sushis au Québec, Yuzu revendique tout près de 20 % des parts de marché.

Les produits d’épicerie

Comme le géant St-Hubert dans le poulet, Yuzu entend miser au cours des prochaines années sur les produits d’épicerie pour faire mousser ses ventes.

L’entreprise dit être en discussion avec des fournisseurs pour développer et lancer de nouveaux produits sous la marque Yuzu. Après le Québec, Yuzu dit avoir également un œil sur l’immense marché du Canada anglais, dont l’Ontario. Tout cela tombe à point avec son partenaire Sobeys qui détient des supermarchés d’un bout à l’autre du pays.