235 M $ de plus pour atteindre l’objectif du 21 décembre

Ottawa s'engage à ajouter 235 millions $ au budget de 4,2 milliards $ prévu pour la construction du nouveau pont Champlain pour compenser les coûts additionnels pour le consortium responsable du chantier.

Le consortium Signature Saint-Laurent (SSL) et Infrastructure Canada ont annoncé vendredi matin que l'échéancier de décembre 2018 pour la livraison du nouveau pont est maintenu.

Mais Ottawa reconnaît que le consortium a dû faire face à des coûts additionnels en raison de contraintes non prévues de transport et production des pièces du pont et s'engage à les compenser à hauteur de 235 millions $.

En échange, le consortium retire sa poursuite contre Ottawa déposé en mars 2017 à la Cour supérieure du Québec.

Rappelons que le consortium mené par SNC-Lavalin refusait de payer les pénalités pour retard prévues à son contrat pour la construction du pont, plafonnées à 150 M$, et réclamait des dommages de 124 M$.

SSL attribuait les délais dans le chantier aux limites de poids pour les camions sur le vieux pont Champlain et le réseau routier. Selon sa poursuite, Ottawa ne les a pas communiquées dans l’appel d’offres.