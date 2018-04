Dangereusement frôlé par un autobus, un cycliste dénonce un chauffeur de la STM

Un cycliste qui circulait sans encombre sur la rue Sherbrooke à Montréal mercredi matin a été dangereusement frôlé par un chauffeur d’autobus de la STM.

Le cycliste montréalais a filmé la séquence, mais également l’altercation qui a suivi avec le chauffeur d’autobus. Selon lui, le chauffeur, qu’il qualifie de psychopathe, a fait la manœuvre dangereuse de façon intentionnelle.

«Je roule tranquille, dans la voie de droite à environ 1,5 mètre des autos stationnées, ''minding my own fucking business''. Quand soudain...», raconte le cycliste dans une vidéo mise en ligne sur YouTube.

L’autobus de la ligne 24 passe en le frôlant dangereusement.

«Un ''dude'' au volant d’un autobus de la STM a décidé qu’il allait me donner une leçon», poursuit celui qui filme

Il arrive à rattraper l’autobus et tente d’expliquer au chauffeur qu’il est passé trop près.

« - Passe un peu plus proche la prochaine fois, lance le cycliste.

- Prends la piste cyclable en bas le grand!

- Je ne suis pas obligé de prendre la piste cyclable.

- Là tasse "toué" », termine le conducteur en repartant au feu vert.

capture d'écran | MTL Biking Commute

Le cycliste rattrape à nouveau l’autobus à l’arrêt suivant.

« - Qu’est-ce que tu veux encore?, lui demande le chauffeur.

- Tu vas avoir une belle plainte à la STM mon homme, l’informe le cycliste.

- Regarde, prend mon numéro

- J e vais le prendre ton numéro

- Non mais regarde, il y a une piste cyclable en bas. Ils ont ''scrappé'' la rue Maisonneuve pour vous autres, esprit pis vous êtes à peu près 28 à passe tous les matins icitte, dit le chauffeur, visiblement excédé.

- On a le droit de passer ici. Toi ta job c’est de protéger les plus vulnérables ok? Je ne conduis pas comme un malade.

- Quand tu roules en plein dans le centre, là c’est difficile de te contourner. Ça aussi j’aimerais ça que ta caméra le prenne aussi.

- Il y a une autre voie, tu as juste à prendre l’autre voie.»

Réaction de la STM

La Société de transport de Montréal a réagi à la suite d’une demande de TVA Nouvelles. La Société dit prendre très au sérieux l’incident de la rue Sherbrooke.

«Cette vidéo a été portée à notre attention hier (jeudi) et un suivi a aussitôt été amorcé. Nous prenons le tout au sérieux, puisque la sécurité et le respect de tous les usagers de la route sont des principes à la base du travail de nos chauffeurs, même si la cohabitation bus-cyclistes-piétons-automobilistes-chantiers peut parfois s’avérer complexe. Cet employé sera rencontré et nous prendrons les mesures appropriées en lien avec cet incident», a indiqué les relations publique de la STM.

Ce que dit la loi

Afin de dépasser un cycliste en toute sécurité, les conducteurs de véhicules moteurs doivent s’assurer d’avoir assez d’espace pour effectuer leur manœuvre.

Voici ce que dit le Code de la sécurité routière :

Il est recommandé de se déplacer dans la voie de gauche pour laisser le plus d'espace. Au moment du dépassement, la distance entre le véhicule et le cycliste doit être :

- de 1 m dans une zone de 50 km/h et moins

- de 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h